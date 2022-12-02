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НовостиОбщество2 декабря 2022 14:39

В Воронеже руководителя фракции «Единой России» в гордуме отправили в СИЗО на два месяца

Романа Жогова подозревают в мошенничестве
Олег КУЗНЕЦОВ
Роман Жогов встретит Новый год за решеткой.

Роман Жогов встретит Новый год за решеткой.

Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

В пятницу, 2 декабря, в Ленинском районном суде приняли решении о мере пресечения руководителю фракции «Единой России» в Воронежской городской Думе Роману Жогову. Его подозревают в мошенничестве.

Раскручивать дело начали с подачи пребывающего в местах не столь отдаленных за аферу на выборах на миллион рублей бывшего вице-спикера Воронежской городской Думы Александра Провоторова. Он заявил следователям, что Жогов тоже замешан в мошенничестве. Якобы его жена Мария только числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. По версии бывшего вице-спикера, была договоренность, что ее зарплата идет на нужды регионального отделения «Единой России», на самом же деле они оставались в семье Жоговых.

Вскоре лидера фракции «ЕР» в городской Думе задержали. На судебном заседании Роман Жогов заявил, что его дело – политический заказ и свою вину не признал, пожаловался на проблемы с сердцем. Тем не менее его отправили в СИЗО на два месяца.