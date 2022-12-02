Романа Жогова подозревают в обмане вице-спикера Воронежской гордумы

Депутата гордумы Романа Жогова заподозрили в мошенничестве. Сейчас в суде решается вопрос о мере пресечения. Об этом стало известно в пятницу, 2 декабря.

Причины задержания депутата силовики официально не комментируют. По данным источника, знакомого с ситуацией, речь идет об обмане бывшего вице-спикера гордумы Александра Провоторова. Около десяти лет назад супруга Жогова Мария числилась сотрудником предприятия, директором которого был Провоторов. Якобы Жогов заставил коллегу по партии фиктивно устроить ее. При этом, по договоренности, деньги должны были идти на нужды ЕР, но оставались у семьи Жоговых. При этом сам Провоторов ранее был задержан по подозрению в мошенничестве на выборах. По одной из версий он и сдал Жогова следователям.

Напомним, о задержании главы фракции «ЕР» в Гордуме стало известно в среду, 30 ноября. При этом в следственный комитет депутат пришел сам после заседания в воронежской гордуме, которое проходило в этот же день. Как рассказал источник, Жогова вызвали на беседу уже не в первый раз, однако ранее поводов для задержания не было.