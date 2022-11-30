Главой фракции «Единая Россия» в горДуме Воронежа заинтересовались силовики

Фото - горДума Воронежа

Депутат воронежской горДумы Роман Жогов привлек внимание правоохранителей. С парламентарием провели оперативные мероприятие местные следователи. Информацию подтвердил собственный источник 30 ноября.

Пока неизвестно, связан ли интерес силовиков к главе фракции «Единая Россия» в горДуме с уголовным делом и в каком статусе он был вызван в СК. Подробности уточняются. Однако ряд СМИ предполагает, что речь может идти о деле о мошенничестве с недвижимостью.

Как сообщает источник, знакомый с ситуацией, «охота» за Романом Жоговым идет давно. Беседы со следственными органами уже были. Однако поводов для задержания ранее не находили. Сейчас телефоны депутата отключены.

Напомним, лидерство фракции партии «Единая Россия» в Воронежской городской думе было доверено Роману Жогову в сентябре 2020 года. До этого он занимал аналогичный пост в областном парламенте.