Арестованному руководителю фракции «Единой России» в Воронежской городской Думе приостановили членство в партии власти

Роман Жогов. Фото: с сайта Воронежской областной Думы.

В региональном отделении партии «Единая Россия» сообщили о приостановке членства в ней руководителя ее фракции в Воронежской городской Думе Романа Жогова. Процедура эта стандартная. Такую меру реагирования применяют ко всем видным членам партии власти, попавшим под следствие.

Напомним, 2 декабря в Ленинском районном суде приняли решение отправить в СИЗО Романа Жогова, как минимум, до 29 января. При этом учли время, проведенное депутатам в стенах Следственного комитета. А попал он туда по подозрению в мошенничестве. Бывшего коллегу «сдал» экс-вице-спикер Воронежской городской Думы Александр Провоторов. Он, кстати, отбывает срок за аферу на миллион, связанную с выборами. Провоторов заявил, что он платил зарплату фиктивно числившейся в его фирме жене Жогова.

Дальнейшее членство в «Единой России» зависит от итогового судебного приговора. Оправдают Жогова, тогда его восстановят. Нет – ему скажут «прощай» окончательно.