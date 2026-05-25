В Воронеже третьи сутки устраняют крупную коммунальную аварию на Левом берегу

В Левобережном районе Воронежа аварийные бригады закончили самый тяжелый этап ремонта на магистральном водоводе диаметром 1000 мм. За ночь рабочие расширили котлован до 105 квадратных метров, углубились на 7 метров и полностью демонтировали 6 метров разрушенной трубы. Сейчас на место привезли новые материалы с запасом и начинают монтаж, чтобы поскорее вернуть воду в дома. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж 25 мая.

Эпопея началась еще 23 мая. Из-за утечки пришлось ограничить подачу холодной воды в трех многоэтажках на улицах Димитрова и Порт-Артурской, а также на местном рынке и в ресторане фастфуда. Сначала копать мешал забор, который пришлось сносить (а перед этим согласовать снос с властями). Затем рабочие наткнулись на жидкую грязь, из-за которой рушились стены ямы, а подогнать вторую технику не получилось из-за тесноты. Копать приходилось ювелирно, чтобы не порвать соседние кабели и другие трубы.

Для жителей, оставшихся без снабжения, организовали подвоз воды. По данным на вечер 24 мая, техническую воду можно набрать у домов по ул. Димитрова, 79, ул. Порт-Артурская, 21 и ул. Туполева, 9.

А бесплатная питьевая вода доступна в автоматах на ул. Димитрова, 56А, ул. Порт-Артурская, 19, а также на пересечении улицы Димитрова и Севастопольского переулка (у дома №4).

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что десятки тысяч воронежцев останутся без горячей воды с 25 мая из-за плановых работ.

