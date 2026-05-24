За ночь на месте коммунальной аварии в Левобережном районе Воронежа вырыли 6-метровый котлован

Сотрудникам водоканала предстоит заменить шесть метров поврежденного участка трубы. Фото из соцсетей РВК-Воронеж.

Как известно, накануне на Левом берегу Воронежа коммунальщики обнаружили повреждение на водопроводной трубе диаметром 1000 миллиметров.

За минувшую ночь сотрудники водоканала разработали котлован площадью более 64 «квадратов» и глубиной 6,5 метров. Теперь для безопасного доступа к поврежденному участку нужно его осушить.

- Если не убрать воду, есть риск обрушения стенок котлована, что помешает качественно выполнить ремонт, - пояснили в РВК-Воронеж.

Тем временем, продолжается организованный подвоз технической и питьевой воды.

