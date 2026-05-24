Жителям Левобережного района Воронежа увеличили число точек подвоза воды

Актуальные адреса подвоза воды (питьевой и технической) для жителей Левобережного района Воронежа сообщили в водоканале.

Технической водой можно затариться по трем адресам:

- ул. Димитрова, 79;

- ул. Порт-Артурская, 21;

- ул. Туполева, 9.

Питьевой воды можно набрать также в трех местах:

- ул. Димитрова 56а;

- ул. Порт-Артурская, 19;

- пересечение пер. Димитрова и пер. Севастопольский у дома №4.

Напомним, что накануне коммунальщики обнаружили повреждение на водопроводной трубе диаметром 1000 миллиметров. За минувшую ночь сотрудники водоканала разработали котлован площадью более 64 «квадратов» и глубиной 6,5 метров. Теперь для безопасного доступа к поврежденному участку нужно его осушить.

Кстати, «КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.