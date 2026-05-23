В Воронеже без воды остались дома на улицах Порт-Артурской и Димитрова

На Левом берегу города коммунальщики обнаружили повреждение на водопроводной трубе диаметром 1000 мм. Аварийная бригада уже определила место прорыва, но быстро начать раскопки не получается — на пути рабочих встал забор. Сейчас специалисты экстренно согласовывают его снос с профильными службами, чтобы подогнать технику и вырыть котлован. Об этом сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж» 23 мая.

Из-за ЧП временно без воды остались дома на улице Порт-Артурская: № 19, 21 и на Димитрова: № 55, 64А, 79

Специалисты организовали подвоз воды. Техническую подвозят на ул. Димитрова, 79 и ул. Порт-Артурская, 21. А питьевая вода (бесплатные автоматы) есть на ул. Димитрова 56А и ул. Порт-Артурская, 19

Чтобы без ресурса не остались сразу два огромных района — Левобережный и Железнодорожный, — подачу холодной воды решили ограничить точечно. В зону отключения попали всего один многоквартирный дом, два частных дома, а также местный рынок и ресторан быстрого питания.

Для остальных жителей Левого берега коммунальная авария тоже может пройти не бесследно: на верхних этажах высоток возможно локальное снижение напора воды.

