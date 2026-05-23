В Воронеже на месте крупной аварии на водоводе начали копать котлован

Ради сохранения ресурса в домах Левобережного и Железнодорожного районов, водоснабжение перекрыли точечно

Ремонтные бригады на Левом берегу Воронежа демонтировали забор, который загораживал проезд к месту прорыва и мешал подогнать тяжелую технику. Сейчас на участке роют котлован. Задействованы пять профильных специалистов и шесть единиц спецтехники. Об этом сообщила пресс-служба РВК-Воронеж вечером 23 мая.

Напомним, что ради сохранения ресурса в домах Левобережного и Железнодорожного районов, водоснабжение перекрыли точечно. Без холодной воды временно остаются три многоквартирных дома, рынок и ресторан быстрого питания по адресам: ул. Порт-Артурская, 19, 21 и ул. Димитрова, 55, 64А, 79. Для остальных жителей Левобережья по-прежнему актуально предупреждение о возможном слабом напоре воды на верхних этажах высоток. Об этом сайт VRN.KP сообщал ранее.

Для воронежцев, в чьих домах полностью пропало водоснабжение, организовали точки раздачи воды. Набрать техническую воду можно по адресам: ул. Димитрова, 79; ул. Порт-Артурская, 21 и ул. Туполева, 9. Бесплатно получить питьевую воду можно в специализированных автоматах на ул. Димитрова, 56А и ул. Порт-Артурская, 19.

