Вдове погибшего 60-летнего добровольца под Воронежем передали Госнаграду

Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области.

Ирине Приднюк, супруге погибшего 13 августа 2024 года участника спецоперации из Лискинского района, вручили орден Мужества. Александра Ивановича Карпова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 60 лет. Об этом сообщили в районной администрации 19 мая.

Александр родился 29 февраля 1964 года. В 2024 году он принял решение встать на защиту Отечества, после чего заключил контракт с Минобороны РФ и отправился в зону боевых действий. Спустя несколько месяцев службы, при выполнении очередного боевого задания на передовой, рядовой он погиб.

