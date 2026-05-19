Семье погибшего 34-летнего участника СВО под Воронежем передали орден Мужества

Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области.

Семье погибшего 13 июля 2025 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Александра Александровича Александрова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 34 года. У него осталось двое детей. Об этом сообщили в районной администрации 19 мая.

Александр родился 29 сентября 1990 года в селе Дракино. После школы окончил Острогожский многопрофильный техникум, трудился на атомной электростанции, создал семью. В 2024 году мужчина решил встать на защиту Родины и добровольно подписал контракт с Минобороны РФ. На передовой ему присвоили офицерское звание младшего лейтенанта. Летом 2025 года боец погиб при выполнении очередного задания.

Государственную награду передали вдове героя Наталье Николаевне, сыну Дмитрию и дочери Анне. На церемонии вручения выступила классный руководитель Александра — Елена Саввина, которая вспомнила его как светлого, отзывчивого человека, любившего жизнь и выбравшего путь защитника Отечества. Память офицера почтили минутой молчания.

