Семье погибшего 34-летнего бойца под Воронежем передали орден Мужества

Семье погибшего 7 января 2025 года участника спецоперации из Лискинского района вручили орден Мужества. Василия Викторовича Корнилова наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 34 года. У него остался сын Артем. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 19 мая.

Василий родился 4 июля 1990 года, вырос и жил в поселке 2-я Пятилетка. Срочную армейскую службу он проходил в ракетных войсках в Астраханской области, поэтому воинское дело знал хорошо. В 2024 году мужчина принял решение применить свой опыт на передовой и заключил контракт с Минобороны РФ. В начале 2025 года при выполнении боевого задания рядовой погиб.

Государственную награду передали маме героя Любови Ивановне, отцу Виктору Васильевичу, сыну и его законному представителю Юлии Корниловой.

