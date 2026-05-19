Сестре погибшего 50-летнего добровольца под Воронежем передали орден Мужества

. Фото: Администрация Лискинского муниципального района Воронежской области..

Марине Алтуниной, младшей сестре погибшего 23 октября 2024 года участника спецоперации Александра Анатольевича Березина, вручили орден Мужества. Бойца наградили посмертно за отвагу и самоотверженность, проявленные на фронте. Ему было 50 лет. У него остались две дочери. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в администрации Лискинского района 19 мая.

Александр родился 21 октября 1974 года в Пермской области, позже его семья переехала в Республику Коми, а затем жизнь связала его с Лискинским районом. В мирной жизни он был профессиональным водителем и опытным автослесарем, воспитывал дочерей. В 2024 году мужчина решил подписать контракт с Минобороны РФ. Спустя некоторое время он погиб при выполнении очередного боевого задания.

Ранее сайт VRN.KP сообщал, что земляка Александра Василия Корнилова также наградили посмертно. Ему было 34 года. У него остался сын Артем.

«КП-Воронеж» теперь есть в МАХ: подписывайтесь, чтобы не пропустить последние новости региона.