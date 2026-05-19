Матери погибшего 34-летнего бойца под Воронежем передали орден Мужества

Галине Александровне Кульневой, матери погибшего 2 июля 2024 года участника спецоперации из Лискинского района, вручили орден Мужества. Олега Валентиновича Кульнева наградили посмертно. Ему было 34 года. Об этом стало известно по итогам торжественной церемонии передачи государственных наград в районной администрации 19 мая.

Олег родился 17 декабря 1989 года, учился в Давыдовской школе, после чего работал строителем в Воронеже. Срочную армейскую службу проходил в Санкт-Петербурге, откуда вернулся домой в звании сержанта. Близкие вспоминают его как исключительно отзывчивого и внимательного человека. В 2024 году Олег принял решение встать на защиту страны и подписал контракт с Минобороны РФ. Летом того же года он погиб при выполнении задания.

На церемонии Галина Александровна поблагодарила земляков за сохранение памяти о ее сыне. По информации пресс-службы районной администрации, сейчас в зоне проведения СВО боевые задачи выполняют еще и двое внуков Галины Александровны... Память защитника Отечества почтили минутой молчания.

