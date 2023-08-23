Стало известно, как зараженное сибирской язвой мясо попало на рынок в Воронеже

Стало известно, как попало зараженное сибирской язвой мясо в центр Воронежа. Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, житель Панинского района, который разделал тушу больного теленка, рассказал, что продал мясо неизвестным людям. Сотрудники ФСБ смогли установить цепочку движения продукции: как выяснилось, говядину приобрели неофициальные перекупщики. Они и сдали его на реализацию в воронежский рынок «1000 мелочей». Силовики разбираются, почему на прилавок чуть не попало мясо, зараженное опасным возбудителем. По предварительной версии, его еще не успели продать - продукцию изъяли из холодильных камер.

На лицо несколько нарушений: владелец не водил теленка на осмотр к ветеринару, не прививал животное против сибирской язвы, продал мясо без документов, перекупщики приобрели его без ветсвидетельств, рынок принял продукцию без ветдокументов. Под угрозу были поставлены жизни жителей миллионного города, в связи с этим грядет возбуждение уголовных дел.

А пока санитарные врачи и ветслужбы занимаются мероприятиями по недопущению распространения сибирской язвы в Воронежской области. Найденное на рынке мясо сожгли, проводят дезинфекцию помещений, дератизацию здания, проверяют воду и почву. В Воронеже, а также в Панинском районе и Новоусманском районе введен карантин до 16 ноября.