Суд прекратил дело о банкротстве экс-директора «Гауса» Михаила Швыдченко в Воронеже

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Арбитражный суд Воронежской области прекратил дело о банкротстве в отношении экс-директора ООО «Гаус» Михаила Швыдченко. Фирма являлась официальным дилером Volkswagen. Данные об этом опубликовали в картотеке суда.

Из документа стала понятна причина этого. Дело прекратили из-за отсутствия арбитражных управляющих. Специалистов, которые были бы готовы быть утвержденными в качестве финансовых управляющих для проведения процедуры банкротства, судя по всему, не нашлось.

Напомним, дело «Гауса» длится еще с декабря 2018 года. Тогда стало известно о проблемах бывшего регионального дилера Volkswagen. Фирму лишили статуса официального дилера. Его клиенты, оплатившие авто, не смогли их получить в течение нескольких месяцев. В феврале 2019 года в отношении директора Михаила Швыдченко было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Его отправили в СИЗО, где он пробыл до февраля 2020-го. В апреле того же года в его отношении возбудили еще одно дело – о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А спустя несколько месяцев, в октябре юрлицо автосалона – ООО «Гаус» – было признано банкротом.

В апреле 2021 года было возбуждено уголовное дело по невыплате зарплаты трем сотрудникам «Гауса». Тогда долг составил около 970 тысяч рублей.

А в июне 2023 года прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу Михаила Швыдченко. По версии следствия, в период с декабря 2017-го по декабрь 2018-го он похитил у клиентов центра и потратил на собственные нужды более 130 млн рублей.