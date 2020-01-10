2020-01-10T18:29:52+03:00
Происшествия

Директору скандального воронежского автодилера снова продлили арест

Михаил Швыдченко пробудет в СИЗО еще месяц
Виктор ПАВЛОВ
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Проблемы у автосалона начались полтора года назад.Проблемы у автосалона начались полтора года назад.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Сегодня, 10 января, Центральный районный суд в очередной раз продлил Михаилу Швыдченко срок содержания под стражей. Экс-директор закрывшегося воронежского автосалона "Фольксваген Центр Гаус" останется под строгим наблюдением силовиков до 12 февраля включительно. Объяснили это необходимостью завершения следственных действий.

- В настоящее время не установлены все обстоятельства и все лица, причастные к преступлению, - сообщают в суде. - Имеются основания полагать, что на свободе обвиняемый может скрыться или оказать воздействие на иных участников уголовного производства.

По версии следствия, экс-гендиректор совершил хищение не менее 20 миллионов рублей - это были деньги клиентов, перечисленные за автомобили. Ему грозит до десяти лет заключения. Ранее мы услышали позицию защиты Михаила Швыдченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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