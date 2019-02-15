Директор воронежского автоцентра "Гаус" будет оспаривать заключение под стражу

Ленинский районный суд избрал меру пресечения для бывшего гендиректора автоцентра "Гаус" Михаила Швыдченко. Подозреваемого заключили под стражу. Защита с этим решением не согласна. Дмитрий Резвых, адвокат Михаила Швыдченко, рассказывает:

- Мы считаем, что решение незаконное и необоснованное. В ближайшее время будет подана апелляционная жалоба в Воронежский областной суд. Считаем: доводы, что другая мера пресечения не может быть избрана, были не совсем мотивированными. Замечания отражены в протоколе судебного заседания.

Адвокат также изложил позицию по поводу самого факта заведения уголовного дела.

- Мы руководствуемся материалами дела. Присутствуют допросы сотрудников ООО "Гаус" и допросы потерпевших. В этих материалах не содержится сведжений о том, что Швыдченко совершил хищение каких-либо денежных средств. Уголовное преследование в отношении Швыдченко незаконно. Более того, оно искусственно создано ввиду того, что в настоящее время есть высокий общественный резонанс, большое недовольство потерпевших.

Михаил Швыдченко и его защита настаивают, что выплаты в счет погашения задолженности могут начаться в ближайшее время.

- В заключительной фазе находится подписание договора аренды между ООО "Гаус" и автосалоном "Мотор Ленд". Активы "Гауса" будут сдаваться в аренду. И деньги, которые начнет выплачивать "Мотор Ленд", сразу же пойдут клиентам, - отмечает Дмитрий Резвых. - Документы нужно подписать у Швыдченко. Дело в том, что он является учредителем и единоличным собственником "Гауса", а потому такие договоры могут заключаться только с его разрешения. К сожалению, сейчас не представляется возможности это сделать. Есть опасения, что мера пресечения может замедлить выплаты.

Напомним, Михаила Швыдченко подозревают в растрате или присвоении денег клиентов. Покупатели заключили договоры и внесли предоплату, но обещанных автомобилей так и не получили. В полицию обратились более 30 клиентов. Общий ущерб оценивается в 20 млн. рублей. Швыдченко грозит до десяти лет заключения.

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