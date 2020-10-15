В Воронеже признали банкротом экс-дилера Volkswagen

Арбитражный суд Воронежской области признал банкротом ООО «Гаус». В отношении бывшего дилера Volkswagen введена процедура конкурсного производства, говорится в материалах суда. Конкурсный управляющий займется продажей имущества, чтобы покрыть долги компании перед кредиторами (более 600 млн рублей).

Напомним, о проблемах у воронежского дилера «Фольксваген» заговорили в декабре 2018 года: покупатели, давно оплатившие и не получившие автомобили, чуть не брали штурмом здание автосалона. В начале 2019-го Volkswagen отозвал дилерство, судебные приставы описали имущество компании, а против директора «Гауса» возбудили уголовное дело о растрате 20 млн - денег обманутых клиентов.

Год руководитель провел в СИЗО, в феврале 2020-го его выпустили. А в апреле возбудили еще одно уголовное дело – о мошенничестве в особо крупном размере – в объеме 210 млн.