Роспотребнадзор рассказал о качестве воздуха после пожара на нефтебазе в Воронеже

На нефтебазе произошла разгерметизация резервуара объемом пять тысяч тонн. Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

После пожара на нефтебазе в Воронеже власти рассказали о качестве воздуха. Специалисты регионального управления Роспотребнадзора провели лабораторный контроль содержания вредных веществ и других продуктов горения в столице Черноземья и в Новоусманском районе. По результатам проверки, концентрации загрязняющих веществ оказались в норме.

Пожар на улице Димитрова в Воронеже произошел в субботу, 24 июня. На нефтебазе произошла разгерметизация резервуара с авиационным топливом объемом пять тысяч тонн. На месте работают сотрудники МЧС. Их - 100 человек. В помощь им прибыл пожарный поезд.

Спасатели ликвидируют возгорание уже около шести часов. Борьба с огнем продолжается.

ЧП вызвало беспокойство среди горожан. Однако власти опровергли информацию о дефиците топлива в Воронежской области лишь провокация. Пожар на Димитрова не повлияет на обеспечение жителей региона бензином.

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