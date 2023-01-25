В Воронеже показали фото новой модели памятника Юрию Хою

Очередной вариант памятника Юрию Хою. Фото: со страницы Ильи Наумова ВКонтакте.

Поклонник творчества солиста группы «Сектора Газа» Юрия Хоя Илья Наумов не теряет надежды установить памятник автору хитов «Туман» и «Колхозный панк» и многих других популярных до сих пор песен. На своей странице общественник сообщил, что готова, по его словам, окончательная модель монумента, увековечивающего звезду панк-рока. И выразил надежду, что скоро начнется работа по его отливке.

Однако в пресс-службе городской администрации напомнили, что для начала хорошо бы подать соответствующую заявку в комиссию по культурному наследию. Что Илья Наумов, по их данным, до сих пор не сделал.

Напомним, по поводу памятника Юрию Хою, идея которого вызывает у некоторых ревнителей нравственности сомнения из-за обилия мата и так называемых запретных тем в некоторых песнях, проводили опрос среди воронежцев. Тогда его установку поддержали 87 процентов его участников. «За» высказался и мэр Воронежа Вадим Кстенин. Однако градоначальник заявил, что все равно окончательное слово остается за городской комиссией по культурному наследию.

Дочь Юрия Хоя Ирина Клинских в качестве возможного места установки памятника указывала место недалеко от ДК Кирова. Дело в том, что легендарный панк-рокер жил неподалеку. Да и левый берег Воронежа занимает немалое место в его творчестве.