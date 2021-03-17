В мэрии Воронежа пообещали помочь в установке памятника лидеру группы «Сектор газа»

Последние годы поклонники творчества Юрия Хоя собираются у его могилы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Практически 87% воронежцев высказались за появление в нашем городе памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Клинских (Хою). 17 марта администрация Воронежа подвела итоги опроса, который в течение месяца проходил в официальной группе мэрии «ВКонтакте».

- Мы наблюдаем широкую и практически единодушную общественную поддержку многократно заявляемой инициативы по увековечиванию памяти Юрия Клинских. Можно бесконечно спорить о художественной ценности творчества группы «Сектор газа», но, во-первых, это действительно значимое явление в музыке, а во-вторых, есть четкое понимание о мнении горожан по поводу создания памятника, - прокомментировал результаты опроса мэр Вадим Кстенин.

Результаты опроса

В голосовании приняли участие около 29 тысяч человек. Примерно 25 тысяч из них положительно оценили инициативу.

Ранее исследование по аналогичному вопросу проводил институт общественного мнения «Квалитас»: в этом опросе также большая часть воронежцев (45%) поддержали идею установки памятника Юрию Хою. Еще 18% респондентов также высказались «за», но отметили, что необходимо соблюсти определенные условия. Поддержку инициатива чаще всего находит среди местных жителей в возрасте от 18 до 29 лет.

Напомним, вызвавшее резонанс обращение поступило от общественного активиста Ильи Наумова. Вот только из-за ряда нюансов, например, не указанных источников финансирования или отсутствия проекта благоустройства его обращение просто не могло быть рассмотрено.

- Я буду настаивать, чтобы члены городской комиссии по культурному наследию при поступлении на рассмотрение оформленной общественной инициативы изучили эти результаты очень внимательно. Обращаюсь к тому множеству людей, которые выступают сейчас и ранее в разные годы выступали с этой идеей: это, бесспорно, будет народный памятник. Значит, здесь нет повода для споров о том, кто главнее в этом процессе. Объединяйтесь, работайте вместе и конструктивно, если хотите, чтобы в Воронеже появился этот объект, город будет помогать, - подчеркнул мэр Вадим Кстенин.

Илья Наумов планировал, что открытие памятника состоится ко дню рождения исполнителя - к 27 июля 2021 года. Он даже обсудил детали проекта с одним из региональных скульпторов. Хотя пока финальной концепции нет.