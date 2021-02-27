Большинство воронежцев поддержало установку памятника лидеру группы «Сектор Газа»

В последние годы поклонники творчества Юрия Хоя собираются у его могилы Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Большая часть воронежцев (45%) поддерживают идею установки памятника лидеру группы «Сектор Газа» Юрию Клинских (Хою). Еще 18% респондентов также высказались «за», но отметили, что необходимо соблюсти определенные условия. Поддержку инициатива чаще всего находит среди местных жителей в возрасте от 18 до 29 лет. Такие данные приводит институт общественного мнения «Квалитас».

Результаты опроса

Напомним, в мэрию обратился общественный активист Илья Наумов. Он предложил три возможных адреса для установки памятника Юрию Хою - у цирка, у моста ВОГРЭС и рядом с Северным мостом по направлению к загсу Железнодорожного района. Производство монумента и финансирование работ обещал взять на себя.

Мэр Вадим Кстенин быстро отреагировал: он подчеркнул, что проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию. Пока же в мэрии проводят собственный опрос.

По данным, института общественного мнения «Квалитас», против увековечивания памяти лидеру группы «Сектор Газа» выступает 19% респондентов. Еще 13% признались, что вовсе не знают, кто это такой. Остальные затруднились ответить.

Поклонников творчества Юрия Клинских, что не удивительно, больше среди мужчин - 55% из них поддерживают установку памятника лидеру рок-группы. Отрицательно к идее чаще остальных относятся воронежцы в возрасте от 50 лет и старше.

Результаты опроса

В феврале 2020-го, когда писатель Захар Прилепин посетил Воронеж, с публицистом также обсудили движение за установку памятника панк-певцу Юрию Клинских, основателю группы «Сектор Газа». Однако, как выяснилось, данная идея не по душе Захару Прилепину, и он объяснил почему.