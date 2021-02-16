Мэр Воронежа высказался за новый памятник Юрию Хою

Пока единственный памятник Юрию Хою расположен на его могиле. Фото: из архива «КП»

Неожиданный поворот получила идея с установкой памятника Юрия Хою. Уже заглохший было проект может получить новую жизнь. В городскую администрацию обратился общественный активист Илья Наумов. Он предложил три возможных адреса установки памятника, у цирка, у моста ВОГРЭС и рядом с Северным мостом по направлению к загсу Железнодорожного района. Производство монумента и финансирование работ обещал взять на себя (и, видимо, на своих единомышленников).

В городской администрации оперативно отреагировали на обращение. Оказалось, что сам мэр Воронежа Вадим Кстенин хорошо знаком с творчеством «Сектора газа». И высказал свое мнение по поводу возможности установки монумента:

- Однозначно одобрить можно только памятник или арт-объект, который не разделит людей по лагерям, а объединит их. Вопрос увековечивания памяти этого известного воронежца точно разделит горожан, поэтому он должен широко и всесторонне обсуждаться. Думаю, свое мнение обязательно выскажут представители культурной, архитектурной общественности, урбанисты, краеведы, специалисты по туризму. Кроме того, я дал поручение провести опрос горожан в нашей официальной группе в соцсети «ВКонтакте» по этому поводу. В нем лично я, как горожанин, проголосовал бы за установку, но окончательное решение по таким вопросам принимает не глава города, а комиссия по культурному наследию.

В мэрии пояснили порядок работы комиссии. Для начала ее члены должны рассмотреть проект памятника, после предварительного одобрения – определиться с местом размещения, и уже в финале решить вопрос с его габаритами и моделированием того, как он будет выглядеть в окружении других расположенных рядом объектов. Возможно, на установку монумента будут проводить открытые конкурсы.

В городском управлении культуры заявили, что конкретное решение могут принять не скоро:

– Из-за пандемии коронавируса заседания комиссии по культурному наследию проводят дистанционно, а такой резонансный вопрос должен обсуждаться открыто, гласно и очно. Комиссия может вновь оценить возможность установки такого объекта, но, по всей видимости, уже после того, как риск заражения коронавирусной инфекцией будет отсутствовать или сведен к минимуму. Дело в том, что многие ее члены – люди очень почтенного возраста.

В пресс-службе мэрии добавили, что две из трех, предлагаемых для установки памятника территорий, не могут в принципе быть рассмотрены. Площадка перед зданием цирка относится к государственной собственности, кроме того, там логично и разумно рассматривать объект, связанный с цирковым искусством. А сквер у моста ВОГРЭС на Левом берегу – место, где установлен памятный знак «Здесь в 1942-1943 годах не прошел враг».

Напомним, один из поклонников творчества лидера «Сектора газа» Владими Барготин рассказал «КП», что была идея к 50-летию Хоя сделать памятник на территории кафе «Адмирал Нельсон» на ВАЯх. Но идею «зарубили» Тогдашний руководитель управления культуры Иван Чухнов предложил установить арт-объект: допустим, барабан, чтобы могли люди подойти, постучать. На это поклонники творчества Хоя не согласились. В итоге тогда поставили в кафе большой камень. На нем написали: «Здесь будет памятник Юрию Хою». Может, пришла пора вернуться к этой идее?