Звезда панк-рока Юрий Хой пять лет работал гаишником

27 июля Юрию Хою исполнилось бы 55 лет. Накануне этой круглой даты о самом известном воронежском музыканте вспоминают его дочь Ирина Клинских, племянник Юрий Япрынцев, друг детства Игорь Лобашов. И не только…

«ЮРА УЧИЛСЯ ПЛОХО, НО ДИКТАНТЫ Я У НЕГО СПИСЫВАЛ»

Игорь Лобашов учился с будущим лидером «Сектора газа» со второго класса:

- Помню, сидел с девочкой за одной партой. И тут к нам в класс привели новичка. Первое, что удивило – очень большая голова, прямо как у Незнайки из Солнечного города. Классная руководительница сказала: «Это наш новый ученик Юра Клинских». И посадила его вместе со мной. Так мы с ним до десятого класса и проучились бок о бок.

Юра был во многом не похож на других. У всех были обычные советские тетради. Во множественном числе. А у него только одна общая на все предметы. Зато в модной папке на молнии, в классе ни у кого таких не было. Мама у него тогда работала официанткой в кафе ВАСО, летчики и тогда могли такие вещи достать. Когда учительница отчитывала его (а это было часто, «двойки» и «колы» в дневнике Юры были частыми гостями) она подкидывала тетрадь к потолку. Та рассыпалась (раньше тетради делали на клею, а не на скрепках, он быстро рассыхался), и листы разлетались по всему классу. Юра их собирал, ребята помогали, сводил воедино и продолжал вести эту общую тетрадь. Как я уже говорил, он учился плохо, но была у него врожденная грамотность. Диктанты писал практически без ошибок, хотя правил не знал. Я был твердым хорошистом, но не стеснялся у него списывать. Кстати, несмотря на то, что в песнях Юры много простонародных выражений, сам он говорил на чистейшем русском языке.

Игорь Лобашов сидел с Хоем за одной партой до десятого классаФото: Юрий КОЗЛОВ

Еще меня поражало, как Юра мог с ходу заиграть на любом инструменте. Пришел к нам в гости, а у меня отец играл на балалайке. Увидел инструмент, раз – и заиграл. Я поразился – как так можно? Вообще он был творческий человек во всем. Игры на переменах придумывал. Например, догонялки на баскетбольном щите. Сначала класс заразил, а потом уж чуть ли не вся школа лазила. Приходили на уроки потные, взъерошенные, часто опаздывали минут на пять, а то и на пятнадцать.

- Я живу на ВАЯх, мне поверь, неведом страх...Фото: из архива Игоря Лобашова.

Юра был фанатом индийского кино. Мы с ним вместе посмотрели фильм «Месть и закон», не поверите, раз 50. Могли три-четыре раза за день на сеанс сходить. Еще Юре очень нравился «Танцор диско». Раньше в клубе, где кино показывали, испорченную пленку выкидывали на задний двор. Мы ее подбирали и ухитрялись делать фотографии с фильма. Потом на проектор выводили – круто!

Еще запомнилось – учитель географии вызвал Юру к доске, попросил показать какой-то объект. Он лазил-лазил по карте с указкой, так и не нашел. Потом откуда-то достал карту мира и выучил ее наизусть. Прихожу к нему, просит назвать какую-нибудь страну. Даже нет названия на карте, только цифра. Называю ее, Юра поворачивается и с ходу показывает. Еще столицы всех стран мира знал. В деревню его родную с ним ездил. Там Юра на лошади скакал без седла – прямо как ковбой!

В армию мы с ним пошли в один год. Кстати, перед проводами мы с Юрой побывали на всех самых интересных аттракционах Воронежа, в частности, на колесе обозрения, которое тогда стояло в парке «Динамо». Так прощались с «гражданкой».

Юрий Хой перед уходом в армию. Фото сделано в "Динамо" на колесе обозрения, которого уже давно нет.Фото: из архива Игоря Лобашова.

Юра служил на Дальнем Востоке, был механиком-водителем плавающего танка. «Дембель» у нас был в 1984 году. Знаменитая песня «Демобилизация» не зря в итоге такой популярной в народе стала. Юра знал, о чем писал!

После армии Хой проработал пять лет гаишником. Стоял на перекрестке у «Пролетария» и на площади Ленина. Кстати, Юра был честным гаишником – «колол» права за нарушения всем, невзирая на чины. За что и получал от начальства. Потом ушел из ГАИ, два года трудился во вневедомственной охране на железной дороге. Закончилась его служба очень просто. Тогда уже песни «Сектора газа» начинали звучать по всей стране. Узнал о них, понятное дело, и начальник Юры. Вызвал его, начал песочить – как же так, где мораль советского милиционера? И предложил альтернативу: либо у нас служи, либо песенки пиши. Был уверен, что Юра выберет первый вариант. А тот сказал: «Я лучше буду песенки писать», хлопнул дверью. И с тех пор сосредоточился на творчестве.

«ПОЧУВСТВОВАЛА ЧТО-ТО НЕЛАДНОЕ ЕЩЕ ЗА ДЕНЬ ДО СМЕРТИ ПАПЫ»

Дочь Юрия Хоя Ирина Клинских пошла по стопам отца. Ведет концерты, их организует. Репертуар групп, которые в них участвуют – в основном, песни «Сектора газа». Ирина сама хочет в недалеком будущем попробовать себя в роли певицы. Отца помнит хорошо. Когда Хой умер, ей было 13 лет.

Ирина Клинских: "Папы был в меру строгий, в меру добрый".Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Папа был в меру строгий, в меру добрый, - вспоминает Ирина. – Свои песни слушать не запрещал. Говорил: лучше от меня такое услышишь, чем от алкашей во дворе на лавочке. Ничего не запрещал: типа захочешь пить, курить, что ж, твой выбор. И не тянуло это делать. Запретный плод сладок, а тут никто не ругает, какой интерес? Правильный метод воспитания получился.

Юрий Хой с маленькой Ирой на руках.Фото: из архива Ирины Клинских.

Моему сыну Матвею восемь лет, он тоже слушает песни деда. В том числе жесткие. Типа «Черного вурдалака». И ничего, матерных слов от него не слышу. Так же как и папы. Он приходил с концерта и становился скромным, даже застенчивым. Ни слова матерного от него не слышала. Моя младшая сестра Лиля ходила в музыкальную школу, но теперь от музыки далека – работает в офисе. А Матвей может пойти по стопам деда – сын очень любит музыку, хочет и танцами заниматься.

Юрий с дочкой Лилей и женой.Фото: из архива Ирины Клинских.

В школе все знали, кто у меня отец. Дежурили под дверью, чтобы автограф взять. Но большей частью без толку. Папа редко бывал дома – сплошные гастроли.

Хой на концерте "жег" как никто другой.Фото: из архива Ирины Клинских.

Вообще делю его фанатов на адекватных, которые все песни знают и даже многие нюансы творчества, о которых и я не в курсе и тех, которым лишь бы напиться и побезобразничать. Вторых, понятное дело, не понимаю и отношусь резко отрицательно. Первый памятник отца именно такие повалили – буквально висли на нем. Сейчас стоит намного прочнее – надеюсь, теперь уже навсегда.

За день до того, как папа умер, почувствовала себя очень плохо – сама не своя была без всякой причины. Экстрасенсы говорили, что у меня очень сильная связь с отцом. О смерти папы узнала в Усмани (была там у бабушки со стороны мамы). Не могла понять: как так, еще недавно видела его живым, и вот он умер. Два раза сознание теряла. Похороны вообще не помню: такой сильный шок был.

Маме очень тяжело пришлось после смерти отца. Только недавно вышел альбом «Восставший из ада», никто не знал, принесет ли он деньги, хотя потом он окупился. Мама стала шить на заказ, только недавно я попросила ее закончить с этим и сосредоточиться на помощи в воспитании Матвея. Мужчин после отца у нее не было, он остался единственной любовью.

Много говорят о мистике, связанном с «Сектором газа». По-моему, полная ерунда. Те люди, которые выпивали и не смогли остановиться, ушли в мир иной. Те, кто сказали себе «Стоп», и сейчас серьезно занимаются музыкой или бизнесом, многие в Москву перебрались.

«ХОЙ ПОПАЛ В АВАРИЮ НА НОВОЙ МАШИНЕ НА МОИХ ГЛАЗАХ»

Племянник Юрия Хоя его тезка Юрий Япрынцев - тоже музыкант. Поет песни своего дяди. Многие считают, что голос очень похож.

Юрий Япрынцев пошел по стопам своего дяди.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Дядя Юра часто приезжал к отцу. Помню, как раз записал новый альбом и купил новую машину – «Фольксваген». Приехал похвастаться. Я с ними в машине, сидел, включили кассету – мне матерные песни разрешали слушать. И тут дядя Юра трогается и врезается в бордюр. Бампер сломал, обновил, так сказать, машину.

"Фольксваген" Хой ударил о бордюр сразу после того, как купил. К счастью, несильно.Фото: из архива Ирины Клинских.

В детстве часто приезжал к двоюродным сестрам в госте. С Ирой в приставку играл. Дядя Юра чаще всего на гастролях был.

Юрий Хой на гастролях в Иерусалиме.Фото: из архива Ирины Клинских.

Юрий Хой на записи программы с Артемием Троицким и Надеждой Бабкиной.Фото: из архива Ирины Клинских.

Юрий Хой и Андрей Державин.Фото: из архива Ирины Клинских.

О его смерти узнал в деревне, откуда корни и отца и дяди Юры – поселок Ильича в Каширском районе. Пацаны, конечно, все знали песни «Сектора газа», пели под гитару. И тут такой шок – дядя Юра умер. Приехал в город – помню, дождь сильный шел. В кинотеатре «Луч» прощались, где сейчас развлекательный комплекс, в храме на улице Полины Осипенко. Много народу было.

После смерти инструменты дяди мне отдали. Потом ко мне обратились бывшие музыканты «Сектора газа». Они сначала жене Хоя предложили помочь продать инструменты. А когда узнали, что мне их отдали, спросили, увлекаюсь ли я музыкой. Сказал, что да. Тогда они взялись меня учить играть. В итоге записали первый альбом с клавишником Игорем Аникеевым (в 2014 году он неожиданно умер, когда играл на свадьбе в кафе «Адмирал Нельсон» на ВАЯх). С тех пор пою песни «Сектора газа» - других народ не принимает, требует именно их.

МИСТИКА НЕ ОТПУСКАЕТ ХОЯ И ПОСЛЕ СМЕРТИ

На кладбище могилу Хоя можно найти по указателям. Не дорожным – стены забора расписаны признаниями в любви к его творчеству фанатов со всей страны.

Кладбищенский забор исписан надписями фанатов Хоя.Фото: Юрий КОЗЛОВ

О том, что случалось на могиле лидера «Сектора газа», рассказал комендант Левобережного кладбища Юрий Коровин:

- Я работаю комендантом не очень давно, работники, которые здесь трудятся давно, были свидетелями того, как сразу после похорон Хоя неадекватные фанаты свалили несколько памятников.

Юрий Коровин у входа на кладбище.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Как раз проходил один из таких рабочих. И бросил на ходу:

- Еще тогда говорил: нельзя Хоя хоронить рядом с ходом, лучше подальше. Знал, что фанаты безобразия устроят. Так и получилось.

- Сейчас все в принципе спокойно, - продолжает Юрий Коровин. – Больше нормальных любителей творчества. Один из них, местный парень, скромный такой человек, просто приходит чуть ли не каждый день и моет памятник. Так же поступает и мужчина из Санкт-Петербурга. Он с семьей едет на юг, останавливается и несколько часов проводит у могилы, если надо, чистит ее, подметает. Не обходится, конечно, и без ЧП, например, не так давно со столбиков на могилы круглые шары своровали.

Кто-то не постеснялся украсть шары с могильных столбиков.Фото: Юрий КОЗЛОВ

С могилой Хоя ничего сверхъестественного не происходит. И все же мистика, которой лидер «Сектор газа» очень увлекался, не отпускает его и после смерти, в которой, кстати, также много загадок. Житель дома, расположенного недалеко от кладбища, рассказал случае, связанном с могилой похороненного недалеко от Хоя молодого парня.

- К нему на могилу каждый день ходили родители, - говорит Николай Скляр. – Ну, понятное дело, большое горе. Но чтобы каждый день? К могиле прибилась маленькая собачка, ее на кладбище назвали Кнопой. Прямо как на привязи была – метров 100 от места, где парень похоронен, отойдет и назад. Родители погибшего молодого человека ее не любили, гоняли. А она была такая добрая, ласковая. И вот Кнопа пропала. А дело было накануне 9 мая. И вот на День Победы лежу я, думаю, куда бы она могла исчезнуть. И тут меня как будто сила какая-то подняла, кто-то прямо как будто подсказал: езжай на кладбище. Я поехал, и на повороте, чей-то хвост – показалось, что Кнопа. Я выскочил, а это другая собака. И как будто ведет за собой. Пришел к могиле парня, а там много собак. И все дружно поднялись и побежали, оглядываются, словно приглашают следовать за ними. Вывели за ограду кладбища через бурьян и сели на свежем бугорке. Раскопал его, а там Кнопа убитая, жутко покалеченная. Сразу подумал на отца парня, заявил на него в полицию. Мужчину допросили, он признался, что забил собачку лопатой. Думаю, что его науськала жена. Видно, что он – подкаблучник, а у нее, видно, в мозгу засело, что оскверняет могилу животное. Ничего в итоге мужчине не было, законы у нас такие. Но недавно работники кладбища заметили, что он стал приходить к кладбищу и подкармливать собак. Видимо, совесть все-таки заговорила.

Николай Скляр: " Я не верил в мистику до этого случая".Фото: Юрий КОЗЛОВ

«МАТЬ ХОЯ НЕ ВЕРИЛА, ЧТО МЫ ПОСТАВИМ ЕМУ ПАМЯТНИК, А МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»

Поклонник творчества Хоя, одно время руководивший фан-клубом Владимир Барготин, рассказал, как появился новый памятник:

- Мы с отцом приехали в Воронеж уже после смерти Юрия Николаевича. Тогда я его песни еще не знал. Потом услышал, понравилось. До такой степени, что вместе с друзьями стал собирать материалы о Хое, познакомился с его мамой Юрия Марией Кузьминичной. Стали в гости к ней ходить, она много вспоминала о сыне. В 2009 году установили новый памятник Хою, старый был с 2002 года, его отец Юрия, когда еще живой был, арматурой прикрутил, чтобы не сломали. А потом сделали красивый, но непрочный. Только несколько месяцев простоял, и его вандалы изуродовали.

Так вот, после того, как этот памятник разрушили, сидим в гостях у Марьи Кузьминичны. Она расплакалась, говорила, что скоро день рождения Юры, опять много людей приедет, а памятник разрушен. Тогда мы с друзьями сказали, что сами поставим памятник. Она говорит: успокойтесь, чай пейте, громких заявлений не делайте. А мы решили твердо. Павел Меркулов сделал сайт «Помоги Юре. РФ». Там открыли сбор средств. Виталик Пономарев «подогнал» аппаратуру. Мария Кузьминична на видео сказала, что нужны деньги на памятник, показала свою сберкнижку, ее реквизиты, чтобы не было никаких сомнений, куда деньги пойдут. И все равно столько гадостей в свой адрес услышали: что себе на машины собираем и так далее в том же духе. Ну ладно, знали, что хорошим делом занимаемся.

В итоге набрали 41 тысячу рублей, нам посоветовали связаться с московской фирмой, в которой работали любители творчества Хоя. И там нам сказали, что у них уже есть памятник Юрию Николаевичу. Они его, оказывается, еще в 2009 году хотели установить, но ростовская фирма их опередила. С тех пор памятник так и пылился на складе.

И вот, 28 июня 2011 года (в тот день как раз получил диплом) сорвались помогать устанавливать памятник Хою. Он тяжеленный был – килограммов 400. Москвичи попросили помочь рабочим. Но они и без нас справились. Собранную 41 тысячу отдали Марии Кузьминичне.

У этого памятника богатая история.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Была идея к 50-летию Хоя сделать памятник на территории кафе «Адмирал Нельсон» на ВАЯх. Владелец Сергей Романенков был двумя руками «за». Идея простая – негоже на кладбище собираться фанатам, там просто цветы нужно возлагать, ну постоять, почтить память. Хотели что-то типа питерской «Камчатки» в честь Цоя. Чтобы любители творчества Хоя могли приходить, пообщаться, песни спеть. Но нашу идею зарубили власти. Оказалось – надо было согласовывать эскиз. Тогдашний руководитель Иван Чухнов предложил установить арт-объект: допустим, барабан, чтобы могли люди подойти, постучать. Мы на это не согласились. В итоге поставили в кафе большой камень с надписью: «Здесь будет памятник Юрию Хою». Давно в тех краях не бывал, не знаю, стоит ли он там сейчас.

Владимир Барготин надеется, что памятник Хою появится не только на кладбище.Фото: Юрий КОЗЛОВ

Песни Хоя для меня чем-то сродни «Вредным советам» Остера. И те, и другие слушать прикольно, и в то же время над всякими пакостями смеешься и тем самым, можно сказать, выпроваживаешь из себя. Может, потому их так и любят?