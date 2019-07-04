Школьный друг Хоя о его смерти: «Я уверен, что Юрку убили»

В четверг, 4 июля, исполняется 19 лет со дня смерти солиста «Сектора газа» Юрия Клинских, больше известного под псевдонимом Хой. До сих пор достоверно не известно, почему здоровый 35-летний (до 36 он не дожил всего 23 дня) мужчина умер. Официальная причина смерти - сердечный приступ. Но потом появилось много разговоров о том, что в последние годы Хой плотно сидел на наркотиках и просто перебрал с дозой. О последних днях жизни и возможной причине смерти мы поговорили со школьным товарищем Юрия Клинских Игорем Лобашовым.

«В ДЕНЬ СМЕРТИ У ХОЯ БЫЛА С СОБОЙ ПАЧКА ДЕНЕГ, ОНИ ПРОПАЛИ»

- Считаю, что Юру сгубила околомузыкальная тусовка, - делится Игорь Геннадьевич. - Мы с ним со школы за одной партой сидели, гуляли, выпивали вместе. За несколько дней до смерти его жена Галина попросила поговорить с ним за жизнь: ее тоже напрягала эта тусовка. И вот общались с ним очень долго. И странное впечатление было от того разговора: вроде Юра, которого всю жизнь знал, а вроде и нет. Не то что какая-то звездная болезнь, но был какой-то небольшой отрыв от действительности.

Игорь Лобашов с Юрием Хоем демобилизовались в один год.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Что помните о дне его смерти?

- Я, когда узнал, был в шоке, это мягко сказать. Здоровый мужик, никогда особо ничем не болел. И умер. Как все, узнал, что нашли его на улице Барнаульской на Машмете, где через дом в 90-е - начале 2000-х были наркопритоны. На вызов приехала скорая, в составе врачебной бригады была медсестра - соседка Юры. Такое вот совпадение! Так вот, она моего друга не узнала: лицо было практически черное. Мне эта женщина рассказала, что потом услышала от врача: в крови Юры нашли просто лошадиную дозу наркотика. Даже самый законченный наркоман не мог себе такое вколоть, это верное самоубийство.

- Что же, на ваш взгляд, произошло в тот день?

- Для себя провел расследование и могу уверенно сказать: Юрку убили. Да, он в тот день приехал в этот притон с Ольгой Самариной, которую многие обвиняют в том, что она пристрастила Хоя к тяжелым наркотикам. Но надо знать Юру: характер у него был твердый, женщина им вертеть не могла. Так что за свои слова и поступки всегда отвечал сам. Как и многие в рок-тусовке, он, наверное, действительно, периодически кололся. Но во все тяжкие не пускался: писал музыку, собирался выпускать новый альбом «Восставший из ада». Точно не был опустившимся наркоманом. И планов было громадье.

Так вот, 4 июля 2000 года, как я узнал, у Юры, собравшегося куда-то ехать, с собой была приличная сумма денег, в том числе в валюте. И золотая цепь на шее. Один из его сводных братьев увидел, как он снарядился в дорогу, и сказал: «Ты чего, нарываешься что ли?». Ведь, считай, еще 90-е были, бандюги на каждом шагу. На что получил ответ: «Да ты что? Я же Хой, меня все знают». Так вот, после смерти ни денег, ни золотой цепи не нашли. Юре просто могли вколоть эту лошадиную дозу и ограбить. Уверен, что так и было. Сейчас, конечно, концов никаких не найти. Скорее всего, и самого убийцы или убийц в живых нет. Тогда на Машмете люди мерли как мухи. Милиционеры не стали ничего «копать», опасаясь скандала, а родственникам, убитым горем, было не до того.

Игорь Лобашов: "Уверен, что Юру убили, чтобы ограбить".Фото: Юрий КОЗЛОВ

ХОЗЯИН ДОМА, ГДЕ УМЕР ХОЙ: «ЮРА СКАЗАЛ: «В ГРУДИ ВСЕ КИПИТ»

Чтобы попытаться разобраться в причинах смерти Хоя, нельзя было не взглянуть на дом, где он умер. К визиту я морально готовился тщательно: район и вправду там неблагополучный. Резиденты «Камеди Клаб», которые в целом чернят Воронеж совершенно напрасно, в своих байках про Машмет не так уже далеки от истины. Поэтому ехали туда на машине. Мало ли на какой прием нарвемся.

У дома № 9 на Барнаульской ожидания стали сбываться. Во дворе у ворот сидела троица в классических трениках. Мужики что-то обсуждали. Вид у них был не очень располагающий к доверию. Шофер притормозил у соседнего дома и сказал: «Если что, мотор выключать не буду».

Я подошел к классической «тройке», представился и поинтересовался, есть ли среди них хозяин дома. И получил ответ (пожалуй, ожидаемый):

- Вы из газеты, так вот он хозяин. Имейте в виду, у него сейчас трудности, так что, если есть возможность, помогите финансами.

После таких витиеватых высказываний мне стало не по себе. К счастью, двое из собеседников быстро удалились, оставив нас наедине с хозяином. Это был Андрей Ксенз, которого часто вспоминали (как правило, недобрым словом) различные источники в Сети после смерти Хоя.

- Что я могу сказать о Хое? - задумался Андрей. - Да нормальный пацан был, без «звездняка». Всегда общался ровно.

- В день смерти помните, как все произошло?

- Юра пожаловался, что в груди все кипит. Упал, вызвали скорую, но он уже умер. Больше ничего вспомнить не могу: не мастер я рассказывать.

Пока я сходил за фотоаппаратом (сразу взять дорогую технику не решился, мало ли что), Андрей сгонял к стоявшей рядом «Ниве». Он покопался там немного и вернулся во двор. На просьбу его сфотографировать категорически отказался, в дом тоже не пригласил. Пришлось снимать двор.

Вид дома на Барнаульской, где умер Хой, с улицы достаточно приличный.Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Вот вам делать нечего! - такими были прощальные слова Андрея, захлопнувшего перед нами свои ворота.

Со времени смерти Хоя в этом районе Машмета, похоже, мало что изменилось…