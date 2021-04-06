Ректор и шесть преподавателей Воронежского педуниверситета подписали письмо мэру против памятника Юрию Хою

Пока единственный памятник Юрию Хою расположен на кладбище, где он похоронен. Фото: из архива «КП»

Во вторник, 6 апреля, семь преподавателей Воронежского педагогического университета отправили открытое письмо мэру Вадиму Кстенину. В нем они выступили против установки в Воронеже памятника лидеру группы «Сектор газа» Юрию Хою. Письмо подписали ректор вуза Сергей Филоненко и преподаватели Димитрий Ефремов, Николай Харьковский, Альбина Татаринцева, Лариса Вахтель, Александр Перепелицын и Ирина Севостьянова.

Свою позицию ученые мотивировали обилием ненормативной лексики в песнях Юрия Хоя. Они также напомнили, что у них училась дочь лидера «Сектора газа» Ирина Клинских. Тем самым, видимо, желая подчеркнуть объективность своей позиции.

Альма-матер Ирины Клинских выступила против памятника ее отцу. Фото: из архива «КП»

По мнению ректора и шести преподавателей ВГПУ, старшее поколение творчество «Сектора газа» не знает и не воспринимает, а молодые люди просто знают поверхностно. При этом не отрицают, что среди многих людей среднего возраста – 35-50 лет – песни Юрия Хоя по-прежнему популярны. Вывод ученых – общество не готово к установке памятника и возможны даже протесты, если такое решение будет принято. Тем более, что в Воронеже нет монументов, посвященных композиторам Витольду Ростроповичу, Михаилу Носыреву, Геннадию Ставонину, Вячеславу Овчинникову, легендарной певице Марии Мордасовой.

Ученые высказывают мнение, что к вопросу памятника Юрию Хою стоит вернуться через несколько лет. И приводят яркие примеры. Так, памятник великому Пушкину установили в Москве через 43 года после гибели поэта, а монумент Алексею Кольцову появился в Воронеже через четверть века после его смерти. При этом забывают, что, например, у Александра Сергеевича помимо, «Я помню чудное мгновение», были и стихи с ненормативной лексикой. Хотя, понятное дело, помнят его прежде всего из-за других произведений.

Странновато также, что в ВГПУ отказались комментировать причины, побудившие ученых озаботиться проблемой памятника лидеру легендарной панк-группы.

В пресс-службе мэрии письмо прокомментировали так:

– Инициатива по установке памятника Юрию Клинских принадлежала в разные годы не администрации города, а воронежцам. Сейчас у нас появилась возможность широко изучать общественное мнение по тем или иным резонансным или спорным идеям – не только через специализированные профессиональные организации, но и в соцсетях. В настоящее время и там, и там большинство опрошенных одобряют установку памятника. С обращением ученых ВГПУ по поручению главы Воронежа Вадима Кстенина профильные структурные подразделения ознакомятся и будут работать. Заявители получат обоснованный ответ, мы с уважением относимся к любому мнению. Но следует помнить, что окончательное решение в этом вопросе – за комиссией по культурному наследию, в которую оформленные документы по инициативе установки тоже пока не поступили.

Напомним, дискуссия вокруг возможности установки памятника Юрию Хою оживилась после появления информации об инициативе общественного активиста Ильи Наумова об установке монумента своими силами. Вскоре мэр Вадим Кстенин фактически одобрил идею того, чтобы памятник в городе появился. В городской администрации провели опрос на эту тему, в котором 87 процентов участников (а это более 25 тысяч человек) также высказались за то, чтобы объект в память лидера группы «Сектор газа» в Воронеже появился.

С другой стороны, комиссия по культурному наследию ждет запроса по поводу памятника, который, по правилам, должен прислать не отдельно взятый активист, а хотя бы общественная организация. Свое мнение по поводу инициативы Наумова высказала дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. Она выразила недоумение, почему активист крайне поверхностно общался с ней и ее родственниками по поводу этой идеи. И высказала мнение, что оптимальное место для памятника было бы в районе сквера у ныне заброшенного ДК Кирова. Недалеко от этого места Юрий Хой жил и дал первый концерт. Кроме того, место людное, и в отличие от кладбища, где покоится лидер «Сектора газа», там можно быстро пресечь возможные выходки вандалов.