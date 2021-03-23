Дочь воронежской легенды панк-рока Юрия Хоя рассказала, где хотела бы установить памятник отцу

Ирина Клинских. Фото: из архива «КП»

Инициативу появления памятника лидеру легендарной группы «Сектор газа» подробно прокомментировала дочь Юрия Хоя Ирина Клинских. Напомним, активист Илья Наумов предложил установить монумент за свой счет. И предлагал на выбор три места в Воронеже, два из которых в городской администрации не одобрили. Однозначно не зарубили только вариант с установкой памятника рядом с Северным мостом по направлению к загсу Железнодорожного района. В то же время активисту разъяснили, что с подобной инициативой нужно выступать от имени государственных органов, организаций или общественных объединений. А также требуется заявление с указанием источников финансирования арт-объекта, историческая или историко-биографическая справка и проект благоустройства. Что тоже сделано не было. Только тогда ходатайство выносится на рассмотрение комиссии, которая может поддержать инициативу или отклонить.

У дочери Юрия Хоя на этот счет свое мнение.

- Не знаю толком, кто такой Илья Наумов, кроме того, что он активный человек с многочисленными идеями. Списывались с ним в соцсетях, он спрашивал, не против ли я идеи с памятником отцу. Ответила, что, конечно, не против, - рассказала Ирина Клинских. – Но у меня есть опасение по поводу художественного оформления. Не получилась бы вторая нововоронежская «Аленка». А чтобы такого не было, нужно бы и с родственниками более детально идею обсудить, и с разного рода специалистами. Я за то, чтобы монумент появился как можно быстрее, но, действительно, достойный. Например, отца можно было бы представить таким, каким он был на известном концерте в ДК Горбунова в 1996 году. Тем более, что сейчас и наш мэр вполне однозначно высказался за установку памятника.

- А сами вы где бы хотели видеть памятник отцу?

- По моему мнению, оптимальное место – сквер недалеко от ДК Кирова, там есть для этого свободное место. Отец жил неподалеку, давал первый концерт. Немаловажный фактор – место оживленное, памятник был бы всегда на виду. Меньше шансов на то, что случатся выходки вандалов.

- В этом году собираетесь устраивать какие-то масштабные концерты, посвященные памяти отца?

- На 4-5 декабря запланировали шоу в московском концертном зале «Stadium Live». Зрители увидят голограмму отца, услышат его голос. В шоу будут участвовать музыканты «золотых» составов «Сектора Газа» Игорь Жирнов, Татьяна Фатеева, Владимир Лобанов и Алексей Ушаков.

Напомним, в мэрии проводили опрос, должен ли в Воронеже появиться объект в память лидера группы «Сектор газа». Проголосовал 28 881 человек. 25 029 из них (86 процентов участников опроса) ответили: «Да».