Летом в Воронеже пройдет фестиваль искусств Крамфест

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Летом 2023-го года в Воронеже музей имени Крамского впервые проведет фестиваль в формате опен-эйра. В юбилейный год музей выйдет за пределы выставочных залов на улицу. Форум искусств под открытым небом у стен музея будет посвящен 90-летию учреждения.

- Мы назвали праздник «Крамфест», он объединит художников и музыкантов, а также всех почитателей искусства и нашего музея. На фасаде будет видео-арт, будут проходить мастер-классы, мы хотим, чтобы воронежцы хорошо провели время на свежем воздухе, чтобы было атмосферно и познавательно, - сообщила и.о. директора музея Юлия Зайченко.

Крамфест запланирован на 24 июня.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в юбилейный год художественный музей продлил по будням время работы, запланировал масштабную программу выставок и получит 20 млн на обновление оборудования

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