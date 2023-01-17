В 2023-м году начнется реконструкция Дома губернатора

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского в 2023-м - в год 90-летия - продолжится обновление. Как отметила руководитель департамента культуры Воронежской области Мария Мазур, из федерального бюджета выделят 20 миллионов рублей на оснащение учреждения современным интерактивным оборудованием. Обновление ждет залы искусства античности, голландской, фламандской и нидерландской живописи, а также собрания фарфора.

Запланирована реставрация фасада выставочного зала (на эти цели из облбюджета выделено 15 млн рублей) – по проекту архитектора Анны Ворошилиной (которая в 2022-м занималась и обновлением фойе).

Кроме того, в 2023 году стартует реконструкция Дома губернатора, здание которого на пр.Революции, 22 является подразделением музея имени Крамского.

- Это будет реконструкция с элементами реставрации. Отремонтируем все - от подвала до крыши, все внутренние помещения. На это уйдет примерно два года, - отметила Мария Мазур.

После обновления в Доме губернатора будут располагаться экспозиции воронежских художников, коллекции фарфора и зал графики.

Как ранее писал сайт VRN.KP.RU, в юбилейный год в музей привезут работы Родченко и Церетели