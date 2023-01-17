В год 90-летия музей имени Крамского покажет воронежцам работы де Буассье, Родченко, Церетели

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский музей имени Крамского отмечает 90-летие. В юбилейный год в храме искусств запланировали масштабную программу – выставок, мастер-классов и даже фестиваль! Как отметила и.о.директора Юлия Зайченко, в фондах музея более 30 тысяч единиц, где еще много неизвестных зрителю шедевров, - не все успевают показывать! Расширят работу по представлению экспонатов из запасников и творений воронежских мастеров. Например, в январе-феврале покажут картины воронежцев-фронтовиков, в марте запланирован проект трех молодых авторов - Максима Ечеина, Сергея Бруданина и Юлии Князевой. Выставка известного творца Федора Сушкова (автора памятника Славы) пройдет в июле, скульптор Максим Дикунов покажет свои работы в августе.

А вот что ждет любителей искусства из творчества мэтров.

- В марте-апреле привезем выставку нашей современницы Ирины Затуловской «Бегство в Египет», в апреле-мае - покажем работы Зураба Церетелли. В мае-июне запланирован проект с работами одного из основоположников конструктивизма, родоначальника дизайна и рекламы в СССР Александра Родченко, - отметила Юлия Зайченко. – В сентябре-октябре покажем из фондов офорты французского графика Жан-Жака де Буассье.

Кроме того, музей будет работать над обновлением постоянных экспозиций. В частности, сейчас ведут переговоры с музеем изобразительных искусств имени Пушкина о совместной работе над современным форматом экспозиции зала Античности. Рестайлинг ждет и зал искусства Голландии, Фландрии и Нидерландов, его обновят на 80%. Покажут работы из запасников, которые никогда не выставлялись. Причем экспонаты систематизируют по школам, а внутри них - по жанрам.

- Наш музей – не только пространство для семейной аудитории. Мы работаем и над тем, чтобы привлечь больше молодежи, которой доступно посещение по программе «Пушкинская карта». Будут мастер-классы, перфомансы, концерты, а в июне - фестиваль искусств под открытым небом перед зданием музея, - добавила руководитель учреждения. – Музей отныне не просто хранитель шедевров, но и пространство коллабораций различных арт-направлений.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, с февраля музей имени Крамского изменит график работы. Останется только один выходной, а по будням можно будет посмотреть выставки до 20 часов.