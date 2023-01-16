Шедевры из дворца: 5 главных экспонатов Воронежского музея имени Крамского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежский художественный музей имени Крамского отмечает 90-летие. Храм искусства на проспекте Революции обладает масштабным и разножанровым собранием: египетскими сокровищами, древнегреческими амфорами и скульптурой VIII-II веков до нашей эры, экспонатами Русского искусства, среди которых - парадные портреты XVIII века, реалистическая живопись XIX века (Крамской, Саврасов, Поленов, Левитан), авангард советской эпохи, фарфор XVIII-XX веков, а также живописью, скульптурой, фарфором мастеров Западной Европы XV-XX веков.

В собрании «Крамского» есть настоящие шедевры, которым позавидуют лучшие музеи мира. Сегодня «Комсомолка» представляет пять главных экспонатов коллекции.

Музей с февраля увеличивает время работы по будням, чтобы все успели посмотреть выставки Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЕГИПЕТСКИЙ САРКОФАГ, XVI ВЕК ДО НАШЕЙ ЭРЫ

На первом этаже музея можно своими глазами увидеть подлинный саркофаг из Египта, которому больше 3000 лет (XVI век до нашей эры). Это один из экспонатов старейшей в России древнеегипетской коллекции, которая могла бы сделать честь Эрмитажу и европейским музеям. Собрал внушительное количество древностей ученый-ориенталист Отто Фридрих фон Рихтер – интеллектуал и путешественник, уроженец Дерпта (города Юрьева, а ныне Тарту). Он одним из первых открыл для современников Египет с его культурой, оказавшись на берегах Нила в 1815 году. Путешественник через год умер, успев перед смертью отправить коллекцию отцу в Дерпт. Тот передал ее университету. Через сто лет Дерптский университет эвакуировали в Воронеж. Так уникальное египетское собрание оказалось в Музее древностей и изящных искусств ВГУ, а потом вместе с остальной университетской коллекцией экспонатов стало основой художественного музея.

Главным сокровищем уникальной коллекции египетских древностей считается деревянный саркофаг царского писца и архитектора Несипахерентахата, занимавшего пост руководителя общины царских художников. Это один из самых значительных египетских памятников XI-X вв. до н.э. не только России, но и Европы. Саркофаг покрыт уникальными ритуальными текстами, а также богато декорирован внутри: крылатыми солнечными дисками, духами ночи, изображением древней богини-защитницы усопших.

Саркофаг. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Также в древнеегипетской коллекции воронежского музея можно увидеть: бюст великого предка праматери рода царских художников XIII века до н.э. (единственный памятник такого рода в России - его ближайший аналог находится в собрании музея Метрополитен в Нью-Йорке), стелу великого царского писца Рамоса эпохи Рамзеса Великого, XIII век до н.э. (подобные вещи хранятся в собрании Лувра), накладку на мумию жрицы бога Амона, пирамидион с изображениями солнечного бога Ра в образе сокола - из гробницы вельможи Имхотепа, созданный в XIII веке до н.э., а также ритуальные амулеты и фигуру египетского божества Птаха-Сокара-Осириса, который объединил в себе черты нескольких божеств загробного мира. И комплекс древнеегипетских памятников из тайника Баб-эль-Газуса (где были похоронены жрецы бога Амона в Карнаке), которые в 1825 году были подарены правителем Египта императору Александру III. Среди них - множество погребальных статуэток ушебти, которые должны были служить душе в загробном мире. Часть этого дара император передал в Дерптский университет, после чего они оказались среди шедевров воронежского музея Крамского.

Накладка на мумию жрицы бога Амона Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«ХРИСТОС» МИХАЭЛЯ ОСТЕНДОРФЕРА, 1530 ГОД

В зале западноевропейского искусства выставлена очень необычная картина XVI века кисти Михаэля Остендорфера - «Христос». Это редкий образец живописи немецкого Возрождения, уникальное изображение Иисуса - в профиль. Работа выдержана в благородных оттенках золотого и черного - тонкий рисунок с изяществом линий. Остендорфер создал идеальный образ: правильные черты лица, устремленный вдаль спокойный взгляд, длинная шея. В лике Иисуса художник передал свои представления о совершенстве человеческой личности.

Это единственная картина художника, находящаяся в фондах русских музеев. До 1870 года она находилась в частном собрании коллекционера Карла Моргенштерна, а затем, по его завещанию, была передана в дар рисовальной школе Тартуского университета, после чего перешла в фонд Воронежского художественного музея.

Немецкий архитектор и живописец Михаэль Остендорфер был представителем Дунайской школы. Он создавал портреты, топографические иллюстрации, карты и гравюры на дереве для протестантской литературы, был также придворным художником пфальцграфа Фридриха II, полководца и дипломата, который служил интересам Габсбургского дома.

"Христос" Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ГРАВЮР ДЕ БУАССЬЕ, XVIII ВЕК

В коллекции зарубежной графики музея есть собрание гравюр француза Жан-Жака де Буассье. За его мастерство выдающегося представителя лионской школы прозвали «французским Рембрандтом». Музей имени Крамского гордится одной из самых больших коллекция работ де Буассье – в Воронеже 88 его офортов (для сравнения: в Эрмитаже хранятся 99 его работ).

Коллекцию собрал Александр Марин. По его завещанию она отошла Воронежскому музею, после эвакуации в годы Великой Отечественной войны сильно пострадала и нуждалась в реставрации. Восстановлением работ занимались мастера столичного реставрационного центра имени Грабаря.

У воронежцев, наконец, появится возможность увидеть офорты де Буассье: в сентябре-октябре музей запланировал масштабную выставку его работ! Не пропустите!

Офорт де Буассье, предоставлено музеем

«ИВАН ГРОЗНЫЙ И ЕГО СЫН ИВАН» РЕПИНА, 1909

В воронежском музее есть авторская копия знаменитого шедевра Ильи Репина «Иван Грозный и его сын Иван 16 ноября 1581 года» (которую в народе называют «Иван Грозный убивает своего сына») - картина «Иван Грозный и его сын Иван. 1909». Ее передали в 1926 году из Исторического музея, чтобы усилить коллекцию местного художественного собрания.

«Воронежский Репин» отличается от первоначального шедевра размером (наш вариант меньше) и несколькими художественными нюансами.

Вторую картину художник написал по просьбе банкира Павла Рябушинского, это было в 1909 году - спустя 24 года после создания шедевра (он написан в 1885-м). Она отличается от первой версии колористикой (выполнена в более красных тонах), количеством персонажей (на заднем плане добавлена фигура женщины, заставшей трагедию), изменением положения головы Ивана Грозного - у него опущено лицо, которое выражает раскаяние и горе.

Всплеск интереса к полотну, входящему в постоянную экспозицию воронежского музея, снова возник в мае 2018 года - на волне акта вандализма, произошедшего в столице с первой версией картины Репина. В Третьяковке 37-летний воронежец Игорь Подпорин нанес шедевру удары металлическим столбиком ограждения, порвав его в нескольких местах. На допросе мужчина рассказал, что считает, будто художник в своей работе исказил исторические факты...

Авторская копия Репина 1909 года Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

«МАРУСЯ» ЕЛЕНЫ КИСЕЛЕВОЙ, 1913 ГОД

Коллекция работ нашей землячки Елены Киселевой - настоящий бренд Воронежа, вряд ли найдется кто-то, не знающий ее легендарную «Марусю».

У Елены Андреевны была яркая и трагичная судьба. Дочка известного математика Киселева (по учебникам которого учились в России), окончила с золотой медалью местную Мариинскую гимназию, а затем Императорскую Академию художеств в Петербурге. Одна из лучших учениц Репина, стажировавшаяся в Париже, была вынуждена эмигрировать в Белград после революции. Ее яркие импрессионисткие работы с высокодуховными образами радовали глаз, но она бросила живопись в 1944-м после смерти вернувшегося из концлагеря сына и умерла на чужбине...

Легендарная "Маруся" Елены Киселевой. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Уникальный стиль Елены Киселевой - яркий, сочный и бесстрашный. В нем заметны и черты художников-передвижников, и декоративность модерна. Художественной особенностью художницы является обилие красного цвета и прекрасные женские образы. «Я любила писать красивых женщин», говорила Киселева. Ее портреты - воплощение высшей элегантности. Она умела даже крестьянок представить так, что они становились равными императрицам (в 1907 году Киселева получила звание художника и заграничное пенсионерство за картину «Невесты. Троицын день»)!

Елена Андреевна стала первой женщиной, получившей стипендию Академии на стажировку в Европе. В Париже влюбилась в импрессионизм и под сильным впечатлением от модного тогда стиля написала свою «Марусю». Картина стала личным камертоном художницы: она считала эту работу лучшей и всегда сравнивала с ней остальные портреты. Именно «Маруся» вернула Елене Киселевой славу в России.

В 1960 году искусствовед Маргарита Лунева нашла «Марусю» в запасниках Воронежского музея (за 30 лет до этого картину передала туда мать художницы). С помощью архивов Академии художеств Луневой удалось найти адрес Елены Киселевой, искусствовед начала с ней переписываться, восстановила биографию художницы, давно живущей в Сербии. Благодаря Луневой были найдены более 40 работ Киселевой. Кстати, поклонником творчества Елены Андреевны в свое время был писатель Максим Горький, он купил несколько ее картин для собственной коллекции.

А портретом «Маруся», который зовут «Воронежской Джокондой», в нашем музее восхищались мэтры моды Вячеслав Зайцев и Александр Васильев.

На картинах Елены Киселевой даже крестьянки становятся равными императрицам Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАБОТА ДО 20.00, ОДИН ВЫХОДНОЙ И КРАМФЕСТ

- Фонды нашего музея насчитывают более 30 тысяч единиц, где еще много неизвестных зрителю шедевров, поскольку большая часть экспонатов долгое время находилась в запасниках. В год 90-летия мы покажем много интересного воронежцам, в том числе графику де Буассье, - сообщила «Комсомолке» исполняющая обязанности директора музея Юлия Зайченко. - Будут познавательные выставки, развивающие мастер-классы, летом проведем фестиваль Крамфест в формате опен-эйра. А еще с февраля мы сократили количество выходных в музее до одного дня и увеличили время работы по будням до 20.00 - чтобы воронежцы смогли посетить выставки после работы.

СПРАВКА «КП»

Здание на пр. Революции,18 заложено в 1779 году и известно как бывший дом генерал-губернатора Потапова. Памятник архитектуры федерального значения. Трехэтажный особняк выполнен в стиле барокко, его называют «Воронежский дворец». В 1933 году здесь был основан, а в 1934 году открыт Воронежский областной музей изобразительных искусств. В 1984-м его переименовали в Воронежский областной художественный музей имени Крамского, основу которого составила коллекция художественного отдела Воронежского губернского музея (1894-1933) и Музея древностей и изящных искусств Воронежского государственного университета.