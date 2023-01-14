Воронежский музей имени Крамского с февраля увеличивает время работы

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В музее имени Крамского с февраля увеличат время работы. Как отметила исполняющая обязанности директора учреждения Юлия Зайченко, график подстроили под пожелания воронежцев.
Теперь в «Крамском» будет всего один выходной - понедельник (ранее сотрудники отдыхали два - понедельник и вторник). Теперь во вторник музей будет открыт с 12.00.
Более того, увеличили и ежедневное время посещения музея, и теперь после работы можно успеть посетить выставки. По будням музей будет работать до 20 часов (исключение – пятница).
Итак, график с февраля:
Понедельник - выходной.
Вторник - с 12.00 до 20.00.
Среда, четверг - с 10.00 до 20.00
Пятница - с 10.00 до 19.00.
Суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00.
Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 15 января музей имени Крамского отмечает 90-летие. В этот день все экспозиции можно посмотреть бесплатно! Кроме того, будет свободный вход на перфоманс и концерт.
О том, чем порадует художественный музей воронежцев в течение 2023 года, а также какие изменения ждут здание и экспозиции, читайте в ближайшее время на нашем сайте