Воронежский музей имени Крамского с февраля увеличивает время работы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского с февраля увеличат время работы. Как отметила исполняющая обязанности директора учреждения Юлия Зайченко, график подстроили под пожелания воронежцев.

Теперь в «Крамском» будет всего один выходной - понедельник (ранее сотрудники отдыхали два - понедельник и вторник). Теперь во вторник музей будет открыт с 12.00.

Более того, увеличили и ежедневное время посещения музея, и теперь после работы можно успеть посетить выставки. По будням музей будет работать до 20 часов (исключение – пятница).

Итак, график с февраля:

Понедельник - выходной.

Вторник - с 12.00 до 20.00.

Среда, четверг - с 10.00 до 20.00

Пятница - с 10.00 до 19.00.

Суббота, воскресенье - с 10.00 до 18.00.

Как ранее сообщал сайт VRN.KP.RU, 15 января музей имени Крамского отмечает 90-летие. В этот день все экспозиции можно посмотреть бесплатно! Кроме того, будет свободный вход на перфоманс и концерт.

О том, чем порадует художественный музей воронежцев в течение 2023 года, а также какие изменения ждут здание и экспозиции, читайте в ближайшее время на нашем сайте