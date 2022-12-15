В Воронеже силовики жестко задержали члена городского совета по межнациональным отношениям Фархода Асоева

В среду, 14 декабря, силовики задержали члена городского совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям Фархода Асоева. Его повалили в снег, заломили руки назад и повели к служебному автомобилю. Случилось это прямо у здания Воронежской городской Думы.

Ряд источников в силовых структурах сообщают, что задержание проводили по указанию регионального ФСБ. В самом ведомстве эту информацию не комментируют. Соответственно и причины задержания неизвестны.

Напомним, вокруг Воронежской городской Думы в последнее время случилось множество скандалов. Сейчас идет процесс по делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и экс-заместителя главы управы Коминтерновского района Светланы Васьковой. Этих двух господ обвиняют в том, что они выманили у кандидатов в депутаты городского и областного парламента более семи миллионов рублей в обмен на обещание обеспечить им нужное количество голосов избирателей. Их действия квалифицируют как мошенничество.

За аналогичные действия уже получил два года колонии бывший вице-спикер городской Думы Александр Провоторов. Он в свою очередь «сдал» руководителя фракции «Единой России» в муниципальном парламенте Романа Жогова. Провоторов заявил, что фиктивно зачислил жену депутата на предприятие, где сам был директором. Ее зарплата якобы должна была идти на нужды «Единой России», но на самом деле пополняла бюджет семьи Жоговых.

Ну и не стоит забывать многомиллионную аферу бывшего депутата Сергея Кудрявцева. Он хотел получить в собственность ДК Кирова всего за 2,5 процента от реальной стоимости, умолчав, что там находится бомбоубежище, относящееся к федеральной собственности. В итоге Кудрявцев отправился в колонию на четыре года.