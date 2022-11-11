Воронежскому депутату, похитившему землю под ДК, условный срок заменили реальным

Сергей Кудрявцев, фото с сайта voronezh.er.ru

Экс-депутат Воронежской гордумы Сергей Кудрявцев отправится на 4 года в колонию общего режима за мошенничество в особо крупном размере. Сегодня, 11 ноября, судебная коллегия по уголовным делам Воронежского облсуда изменила приговор Ленинского райсуда, который ранее за хищение земли под ДК, находящейся в федеральной собственности, дал Кудрявцеву условный срок (4 года с испытательным сроком на 5 лет со штрафом в размере 1 млн рублей). Осужденного взяли под стражу в зале суда. На пересмотре приговора настояла прокуратура Воронежской области.

Как сообщал ранее сайт vrn.kp.ru, в 2017 году депутат Кудрявцев, являясь одним из учредителей и руководителей ООО «Альянс ВК», похитил землю под ДК им. Кирова, зная, что во дворце имеется нежилое помещение (бомбоубежище), находящееся в федеральной собственности, в связи с чем участок под ним не подлежит отчуждению. В апреле 2017 года он предоставил в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области заявление о предоставлении вышеуказанного земельного участка в собственность за плату без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. Руководство департамента заключило без проведения торгов с ООО «Альянс ВК» договор купли-продажи находящегося в госсобственности земельного участка за 783 тысячи рублей - при кадастровой 31 млн рублей. Воронежское управление Росреестра зарегистрировано право собственности ООО «Альянс ВК» на земельный участок. То есть государство утратило право собственности на эту землю, потеряв при этом более 30 млн рублей – получив ущерб в особо крупном размере. Позднее территориальное управление Росимущества вернуло право собственности на землю через суд – он признал договор купли-продажи недействительным. Сергея Кудрявцева задержали в конце декабря 2020 года.