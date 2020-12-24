Ранним утром в четверг, 24 декабря, представители силовых структур задержали депутата городской Думы Сергея Кудрявцева. Парламентарий был в совместной разработке сотрудников Следственного комитета и ФСБ.Информацию о задержании Кудрявцева источники \\"КП\\" в силовых структурах подтвердили. В региональном управлении Следственного комитета сообщили, что возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ \\"Мошенничество в особо крупном размере\\" (максимальное наказание - до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей). Кроме того, в СК заявили, что обыск был проведен еще у одного депутата, его, правда, задерживать не стали. Имя второго слуги народа в интересах следствия пока не назвали.Кстати, ранее стало известно, что деятельностью Кудрявцева сотрудники правоохранительных органов интересовались еще в начале декабря. Какие конкретно претензии у силовиков к слуге народа, пока неясно. Однако, по некоторым данным, обвинения такие серьезные, что депутата после допроса не отпустили домой, а отправили в следственный изолятор.Сергей Кудрявцев является депутатом гордумы уже трех созывов. В городском парламенте он заседает еще с 2010 года. На данный момент Кудрявцев является председателем комиссии по управлению муниципальной собственностью и жилищным отношениям. И входит в состав еще одной - по работе с муниципальными предприятиями и развитию инфраструктуры отдельных территорий Воронежа.