В Воронеже признали недействительной продажу земли под ДК Кирова

Будущее ДК Кирова по-прежнему в тумане. Фото: из архива «КП»

В Арбитражном суде Воронежской области приняли решение о признании недействительной сделки по продаже земельного участка под ДК Кирова фирме ООО «Альянс ВК», совладельцем которой является депутат гордумы Сергей Кудрявцев. Таким образом, будущее в недавнем прошлом крупнейшего культурного центра левого берега Воронежа опять стало туманным. Впрочем, это лучше, чем совсем его снести и отдать под застройку. А именно такой, скорее всего, была бы судьба ДК, если бы незаконную сделку не отменили.

Напомним, Сергея Кудрявцева задержали в конце декабря 2020 года. Следователи нашли грубейшие нарушения закона в заключенной им сделке по приобретению земельного участка площадью в 5,6 тысячи квадратных метров под ДК Кирова. Во-первых, он был куплен всего за 2,5% реальной стоимости. Во-вторых, Кудрявцев умолчал, что на территории ДК расположено бомбоубежище, являющееся федеральной собственностью (кстати, его вполне реально использовать по прямому назначению после наведения там порядка). Видимо, утаил он этот факт не случайно, иначе сделка была бы невозможна. В итоге, по данным следствия, депутат нанес ущерб бюджету на общую сумму более 31 миллиона рублей.

Сергея Кудрявцева после возбуждения уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере» поместили в СИЗО. Вскоре после признания им вины депутата отпустили под домашний арест, где он еще пробудет, как минимум, до 22 июня. Кудрявцеву грозит до десяти лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.