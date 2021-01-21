Депутата воронежской гордумы, обвиняемого в мошенничестве на 31 миллион рублей, выпустили из СИЗО домой

Cергей Кудрявцев. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В Ленинском районном суде приняли решение выпустить под домашний арест депутата городской Думы Сергея Кудрявцева, обвиняемого в крупном мошенничестве. В региональном управлении Следственного комитета неожиданно изменили позицию: ранее там полагали, что смена меры пресечения может негативно повлиять на разбирательства по делу. Теперь так, видимо, не думают. Напомним, депутат провел в СИЗО почти месяц, он сидел там с 25 декабря 2020 года.

Поскольку и у представителя прокуратуры была схожая позиция, судья Юрий Спицын постановил отправить Сергея Кудрявцева под домашний арест до 22 марта включительно. Причем наложил на него ряд ограничений: ему нельзя отправлять письма и иную корреспонденцию, общаться с другими людьми с помощью современных средств связи, в частности, по интернету, тем более с теми, кто проходит по тому же делу. Из дома Кудрявцев может выходить только по вызову следователя или чтобы лечиться (однако в этом случае он должен предупредить сотрудника Следственного комитета.

Напомним, депутата подозревают в том, что он, обманув сотрудников ДИЗО (регионального департамента имущественных и земельных отношений), завладел участком под ДК имени Кирова в Левобережном районе. При этом мало того, что его удалось приобрести всего за 2,5 процента кадастровой стоимости, так еще и Кудрявцев умолчал о находящемся там бомбоубежище, относящемся к федеральной собственности. В итоге, по данным следствия бюджет недосчитался 31,3 миллиона рублей.

Именно Кудрявцев подавал документы в ДИЗО, представляя интересы местной фирмы – ООО «Альянс ВК», которой он владеет наполовину с бизнесменами Эриком Арутюняном и Владиславом Колиухом – сыном бывшего мэра Сергея Колиуха. С обоими предпринимателями правоохранители тоже общались, но они проходят по делу только как свидетели.

Тем временем ДК Кирова, из-за земельного участка под которым разгорелись все эти страсти, продолжает разрушаться. И, похоже, никому до него дела нет…