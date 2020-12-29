Не прошло и недели, как защита отправленного в СИЗО на 30 суток депутата гордумы Воронежа Сергея Кудрявцева обжаловала меру пресечения. Его арестовали 25 декабря на 30 суток. Парламентария подозревают в мошенничестве с участком, на котором расположен ДК имени Кирова.В данный момент в Ленинский райсуд поступило две жалобы со стороны его защиты. Они будут направлены в облсуд уже завтра, 30 декабря. Об этом сообщили в суде.Напомним, парламентария подозревают в мошенничестве с земельным участком, расположенном на Ленинском проспекте, 1. В 2017 году Кудрявцев являлся одним из учредителей местной фирмы – ООО «Альянс ВК». При этом большая часть уставного капитала принадлежала именно ему. Он предоставил в ДИЗО документы для того, чтобы компания могла выкупить участок в собственность, причем без торгов и по жутко заниженной цене – за 2,5% от кадастровой стоимости. И скрыл тот факт, что на земле находится тот самый ДК – объект из федеральной собственности.По оценке Росимущества, депутат мог причинить ущерб в сумме – 31 337 179 рублей.В отношении Кудрявцева силовики возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ.