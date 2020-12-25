Суд избрал меру пресечения депутату воронежской городской Думы Сергею Кудрявцеву, которого подозревают в мошенничестве в сфере предпринимательства. Его заключили под стражу на 30 суток – до 22 января. Решение было принято сегодня, 25 декабря. Об этом сообщили в райсуде Ленинского района.С ходатайством выступил следователь СУ СК по региону. Парламентария подозревают в мошенничестве. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Защита депутата возражала против такой меры пресечения, но безуспешно.Стали известны подробности преступления, в котором подозревают господина Кудрявцева. По версии следствия, инцидент произошел в апреле 2017 года. Тогда парламентарий являлся одним из учредителей ООО «Альянс ВК» с большей долей уставного капитала. При этом фактически он выполнял функции руководителя. Обманным путем он решил «приобрести права собственности на земельный участок площадью 5613 кв. м.». Речь идет об участке, расположенном по адресу: г. Воронеж, Ленинский проспект 1.Для этого он предоставил в департамент имущественных и земельных отношений Воронежской области соответствующие документы и заявление, чтобы участок продали его компании без проведения торгов за 2,5% от кадастровой стоимости. При этом он умолчал, что на земле находятся объекты, которые являются собственностью Российской Федерации.По оценке, которое провело Росимущество в Воронежской области, своими действиями депутат причинил ущерб в сумме – 31 337 179 рублей.