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Общество

Заброшенные Дворцы культуры на левом берегу Воронежа: один остался без хозяина, с другим не знают, что делать

Здания, где располагались множество кружков и проходили концерты, сейчас представляют интерес разве только для бомжей
Юрий КозловЮрийКозлов
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Со стороны улицы ДК Кирова прикрыт таким вот полотнищем.

Со стороны улицы ДК Кирова прикрыт таким вот полотнищем.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Левобережном и Железнодорожном районе Воронежа практически не осталось мест, специально отведенных именно для культурного досуга. Не в перерывах между поеданием сладкой ваты и иного фаст-фуда, а именно для людей, имеющих какое-то хобби, а может быть и просто желающих познакомиться друг с другом в располагающей для этого обстановке. Оговоримся – сейчас, когда буйствует коронавирус, общение вообще затруднено. Но когда-то же затихнет эпидемия и особенно истерика вокруг нее…

ДК КИРОВА: ЗАРОСШИЕ СТЕНЫ, РАЗБИТЫЕ ОКНА И ГРАФФИТИ

А ведь не так уж давно было сразу два центра притяжения для жителей левого берега – ДК Кирова и Электроники. Известно, что они довольно давно заброшены. Мы решили узнать о том, что они из себя представляют сейчас и заодно – какие планы на их развитие (а может, снос) у нынешних хозяев.

Начнем с совсем печального. ДК Кирова, не использующийся после пожара, случившегося в мае 2006 года, напоминает заброшенные дома деревень Воронежской области. Только по величине он их сильно превосходит да по остаткам «былой роскоши»: еще стоят у входа высокие колонны, не полностью разбиты большие окна.

У входа еще остались колонны.

У входа еще остались колонны.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Некоторые окна еще целы.

Некоторые окна еще целы.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

ДК Кирова сейчас закрыт серым полотнищем. За это жалкое подобие «потемкинской деревни» можно зайти и увидеть заросший травой внутренний дворик. И дверь, закрытую неизвестно чем. Поролоном что ли каким-то. Во всяком случае, прикоснувшись к нему, сразу захотелось вымыть руки.

Парадная дверь сейчас выглядит так.

Парадная дверь сейчас выглядит так.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Стена во внутреннем дворике.

Стена во внутреннем дворике.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Внешние стены ДК неоднородны. Кое-где окна полностью выбиты и заткнуты какими-то деревяшками, местами они еще остались невредимыми. И все они испещрены граффити – самое красочное из них нарисовано на задней стене. А вот со стороны торгового центра «Перекресток» ДК Кирова и вовсе так зарос, что его почти не видно. Может, так и задумано?

Заднюю стену оживляют граффити.

Заднюю стену оживляют граффити.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Ближайшая стена к "Перекрестку" практически заросла деревьями.

Ближайшая стена к "Перекрестку" практически заросла деревьями.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

На фоне нового торгового центра старый ДК почти не виден.

На фоне нового торгового центра старый ДК почти не виден.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В целом впечатление такое, что это когда-то мощное культурное учреждение сейчас заброшено полностью, и даже без намека на остатки какого-то хозяйского пригляда. Оказалось, что так оно и есть. В управе Левобережного района предположили, что сейчас ДК принадлежит какому-то частнику. А вот в кадастровой палате Воронежской области сообщили, что на данный момент какого-либо владельца у Дворца культуры имени Кирова нет. То есть, он бесхозный. А значит, будущего нет.

От некоторых окон мало что осталось.

От некоторых окон мало что осталось.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

СУПЕРМАРКЕТ И РАЗВАЛЮХА В ОДНОМ НАБОРЕ

Дворец культуры «Электроника» представляет еще более сюрреалистическую картину. Представьте себе – стандартный торговый центр с одной стороны, а с другой – нечто закрытое и заброшенное.

Вроде бы современный торговый центр.

Вроде бы современный торговый центр.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

А другая стена - уже заброшенное здание.

А другая стена - уже заброшенное здание.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Примерно такая картина предстает перед жителями Железнодорожного района с октября 2006 года. Именно тогда кому-то пришло в голову «соломоново решение» - часть ДК разрушить и на этом месте построить торговый центр, а другую – пока оставить, пусть разрушается потихоньку.

Один из закрытых входов.

Один из закрытых входов.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Все входы в еще оставшиеся помещения ДК закрыты, сквозь окна видны картины разрухи. Впрочем, большей частью их заботливо закрыли от глаз прохожих чем попало – от газет до какой-то старой мебели либо просто деревяшек. От навеса возле бывшего входа несет привычными для неблагополучных районов запахами. Видимо, в темное время суток это место исполняет функции общественного туалета.

Это место ночью, видимо, используют как общественный туалет.

Это место ночью, видимо, используют как общественный туалет.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кое-где внутреннюю разруху прикрывают газеты на окнах.

Кое-где внутреннюю разруху прикрывают газеты на окнах.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

Прилично выглядит только задняя часть заброшенной стороны здания. Там вроде как в отдельных приличных помещениях располагается станция сотовой связи.

Только задняя стена заброшенной части здания выглядит прилично.

Только задняя стена заброшенной части здания выглядит прилично.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

- Все было, а теперь все закрыли и разрушили, - констатирует проходящая мимо женщина в годах.

В курской корпорации «ГриНН», сейчас владеющей заброшенной частью ДК (ей же принадлежит прилегающий торговый центр), по поводу судьбы дикой части здания сказали следующее:

- Еще полгода назад были определенные планы по развитию этой территории. Но из-за ситуации с коронавирусом их пришлось свернуть. Так что на данный момент – без комментариев.

Иными словами, оставшаяся часть ДК «Электроника» для корпорации сейчас как чемодан без ручки – и нести тяжело, и бросить жалко.

ДВОРЦЫ, КОТОРЫЕ МЫ ПОТЕРЯЛИ

В открытых источниках легко можно найти сведения о славном прошлом обоих Дворцов культуры.

Что собой представлял ныне бесхозный ДК Кирова? В здании площадью 3500 квадратных метров, построенном в 1954 году, были комнаты для кружков, спортзал, библиотека, два зрительных зала – большой на 500 человек и малый на 200.

Дворец культуры «Электроника» построили одновременно с открытием парка «Дельфин» в начале 80-х годов прошлого века. Со стороны улицы Переверткина был сквер, большой пожарный бассейн глубиной около пяти метров, площадка для концертов и праздников (к примеру, новогодней елки). Вдоль улицы Остужева шли пешеходные дорожки с кленовой аллеей, у северной стороны ДК росли ели. Перед фасадом здания, смотрящим на водохранилище, был устроен каскад из шести бассейнов. В первом, верхнем бассейне был фонтан, вода из него переливалась в нижние. К фонтану от входа в ДК спускались три лестницы, между которыми были посажены цветочные клумбы.

В здании располагались кружки самодеятельности, клубы, кинозал, проходили концерты и дискотеки. В мае 1988 года в ДК прошел концерт группы «Кино» и ее лидера Виктора Цоя, находившегося в зените славы.

Что ж, перевертывая известную фразу Бориса Гребенщикова, Цой жив (об этом не устают напоминать его поклонники), а ДК «Электроника» - уже нет.

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