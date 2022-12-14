«Что у вас там шелестит?»: в суде рассказали подробности сделок Бавыкина с воронежскими депутатами

Стороной защиты заявлено более 300 свидетелей Фото: Ирина ШАБАНОВА

13 декабря в Коминтерновском райсуде Воронежа продолжили слушать свидетелей со стороны защиты строительного экс-вице-мэра Юрия Бавыкина. Бывшего высокопоставленного чиновника и его экс-зама по социально-экономическому развитию в районной управе Светлану Васькову обвиняют в мошенничестве на выборах 2020 года.

По версии следствия, якобы Бавыкин, будучи на посту главы Коминтерновского района, пообещал теперь уже бывшему депутату воронежской городской Думы от «Единой России» Сергею Кудрявцеву (осужден за мошенничество при приватизации ДК имени Кирова) обеспечить явку не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей.

Пара из разговоров были с участием Юрия Бавыкина Фото: Ирина ШАБАНОВА

После этого с кандидатом в депутаты лично встретилась Светлана Васькова сообщила будущему парламентарию «согласованную с Бавыкиным заведомо ложную информацию» о возможности обеспечить голоса избирателей. Деньги чиновникам Кудрявцев передал, только вот услугу они ему не оказали и 400 тысяч не вернули.

Позже такие же заявления поступили от еще восьми депутатов городской и областной Думы.

Свидель подтвердила долг в 570 тысяч дочери Бавыкина Фото: Ирина ШАБАНОВА

ОТКУДА У ДОЧЕРИ БАВЫКИНА 570 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ?

Напомним, Юрия Бавыкина задержали в феврале 2021 года сотрудники УФСБ и СКР. Оперативные мероприятия правоохранители провели в кабинете вице-мэра, управе Коминтерновского района и избирательной комиссии того же района. 17 февраля прошел обыск и в доме Бавыкиных в Новой Усмани. Миллионов у супругов не нашли - изъяли лишь 175 тысяч рублей. А еще 570 тысяч рублей были в сумочке Кристины Бавыкиной, которая вместе ребенком проживает в доме родителей. Откуда взялась такая крупная сумма у неработающей женщины, выяснилось на суде.

Как оказалось, 570 тысяч – это деньги, взятые в долг дочерью Бавыкина у своей подруги Ирины З. Она это подтвердила в суде.

Как пояснила Ирина судье Юлии Воищевой, Кристина к ней обратилась за помощью. Ранее она приобрела в кредит мерседес, оставалось отдать за него как раз чуть более 570 тысяч рублей. Подруга решила помочь и отдала ей эту сумму из своих личных сбережений под расписку.

Светлана Васькова воспользовалась статьей 51 Конституции после каждой записи Фото: Ирина ШАБАНОВА

НЕЛЕГКАЯ СУДЬБА ПОМОЩНИКА ДЕПУТАТА

Затем суд заслушал диск с более 10 телефонными разговорами и записями прослушек в кабинетах управы. Главным действующим лицом на них была помощница Бавыкина Светлана Васькова. Свое участие в кажом из них она подтвердила лично. А собеседники знаковые – Вадим Клецов, Александр Жуков, Дмитрий Крутских и их помощники. Диалоги состоялись накануне выборов. Средства получали наблюдатели, агитаторы, члены комиссий.

Помощники не редко жаловались на высокие ценники. На одной из записей, например, Светлана Васькова даже пригрозила гражденке С., помощнице Клевцова, что «у нас сейчас пройдет Шалыгин» (Николай Шалыгин шел на выборах от партии «Родина» по этому же округу). Помощница тут же начала жаловаться на нелегкую судьбу, мол, «денег не дает». И продолжила: «Лавочки он делать не будет, в детские сады даже не пойдет…». И попросила не списывать их со счетов.

Чаще всего Васькова беседовала с помощницей Андрея Прытыкина. Последняя долго обсуждала схемы работы, мол, вы же знаете Андрея Александровича, он «сейчас будет спрашивать: а как это, а как то?». Также она похвасталась, что «захватила всю историю выборов в Воронежской области – и с урнами, и с не урнами».

Я НАУЧИЛАСЬ РАБОТАТЬ!

Затем заслушивали любопытный разговор между Светланой Васькой и Юрием Бавыкиным. На фоне слышен звук, характерный для пересчета денежных купюр.

Васькова сообщает:

- Это Сашка привез 250. Я 100 отложила Юльке (предположительно, председатель Коминтерновской ТИК Юлия Тищенко – прим. ред.)… Плюс Прытыкин… Я научилась работать! В 17.00 у меня свидание с Андреем Александровичем. Сказал, приедет. Жуков – все. Кудрявцев – все. Чистяков… Молодцы. Клецов – все.

После записи судья Юлия Воищева спрашивает у Васьковой:

- Вы узнаете себя на записи?

- Да, - отвечает Светлана Васькова.

- С кем вы беседуете?

- С Юрием Николаевичем.

- Что это у вас там шелестит?

- Можно я воспользуюсь статьей 51? (ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом» - прим. ред.).

- Можно…

СОТНИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Кстати, этой статьей Светлана Васькова воспользовалась после каждой записи.

А характерный шелест слышался и на других. Одна примечательная. Васькова подтвердила, что на записи она и еще одна сотрудница управы. Разговор на фоне:

- Один, два три…. Пятьдесят, шестьдесят, семьдесят….

- Сколько дал, столько и дал, и за то огромное спасибо… Сразу сложи, чтоб удобно было.

- Такие деньги огромные. Еще обсчитаюсь не дай Бог!

Несколько секунд спустя:

- Что-то не то. Мне ж он на 8 комиссий дал, а не на 9. По 315 тысяч рублей… Получается не на 8, а на 9.

- Б…! (нецензурное слово).

И снова пояснять, что она так усердно пересчитывала, Васькова не стала: «Можно по 51?». Улыбки скользнули по лицам судьи и прокурора: «Можно, можно…».

Суд продолжается Фото: Ирина ШАБАНОВА

РАССЧИТАЙТЕСЬ С ЛЮДЬМИ

Пара из разговоров были с участием Юрия Бавыкина. На одном он просил Васькову позвонить Дмитрию Крутских и Ивану Кандыбину и «рассчитаться с людьми», которые работали на выборах и просил сначала «поздравить». Что она и сделала.

На следующем заседании прослушивание новых аудиозаписей продолжится. Обещают и допрос свидетелей, но секретарь суда пояснила, мол, вызываем, не приходят. Кстати, защита заявляла их более 500, затем на 150 количество сократили. Адвокат Андрей Рябов попросил суд вызвать людей повестками, а не устно.