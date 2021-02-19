По ходатайству следователя вице-мэр Воронежа Юрий Бавыкин отправили под домашний арест. Решение принял сегодня, 18 февраля, Ленинский райсуд. В домашнем «заточении» он пробудет до 16 апреля. Также меру пресечения избрали заместителю руководителя управы Коминтерновского района по социально-экономическому развитию Светлане Васьковой. В свое время Бавыкин, возглавив Коминтерновский район города, забрал ее с собой из Левобережной управы. Ее также отправили под домашний арест до 16 апреля включительно.Как пояснили в суде, арест связан с уголовным делом о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Силовики заподозрили чиновника и его бывшего зама в махинациях на прошедших в Воронеже осенью 2020 года выборах и задержали его сначала для проведения проверки. Двое суток Бавыкин находился в изоляторе временного содержания.По версии следствия, якобы Бавыкин, будучи на посту главы Коминтерновского района, пообещал одному из кандидатов в депутаты воронежской гордумы обеспечить в ходе предвыборной компании не менее 50% голосов избирателей. За свои услуги он попросил 400 тысяч рублей.После этого с кандидатом в депутаты лично встретилась Светлана Васькова. Их беседа прошла «не позднее августа 2020 года». Она сообщила будущему парламентарию «согласованную с Бавыкиным заведомо ложную информацию» о возможности обеспечить голоса избирателей. Деньги чиновникам кандидат в депутаты передал, только вот услугу они ему не оказали и 400 тысяч не вернули.В суде и вице-мэр Бавыкин, и его бывшая подчиненная Светлана Васькова вину свою признали.Напомним, чиновников задержали 17 февраля. Оперативные мероприятия правоохранители провели в кабинете вице-мэра, управе Коминтерновского района и избирательной комиссии того же района.Ранее источник сообщил «КП-Воронеж», что поводом для возбуждения следователями СУ СКР по Воронежской области уголовного дела о «мошенничестве» могли стать показания пребывающего под домашним арестом депутата гордумы Сергея Кудрявцева. Парламентарий подозревается в махинациях с ДК имени Кирова в Левобережном районе.Напомним, Юрий Бавыкин занял должность вице-мэра по градостроительству в декабре 2020 года. Как пояснили в мэрии, в связи с тем, что он теперь под домашним арестом, его обязанности будут перераспределены:- В соответствии с принципами распределения полномочий между заместителями должностные обязанности будут временно возложены на первого заместителя по городскому хозяйству. Иных решений в настоящее время не принято, - прокомментировали в горадминистрации.