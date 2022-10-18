В Воронеже депутатов теперь не признают потерпевшими по делу о мошенничестве на выборах

В Коминтерновском районном суде продолжается процесс по делу бывшего главы местной управы Юрия Бавыкина и его экс-заместителя Светланы Васьковой. Его возбудили после того, как разразился грандиозный скандал на местных выборах. По версии следствия, чиновники в результате мошеннических действий отобрали у восьми депутатов 6,7 миллионов рублей. При этом, как минимум, двое за эти деньги якобы хотели обеспечить себе победу на выборах. Это Сергей Кудрявцев, замешанный в афере с бомбоубежищем под ДК Кирова, и руководитель ГК «Русский аппетит» Андрей Прытыкин. Также жертвами аферы Бавыкина и Васьковой стали Александр Жуков, Иван Кандыбин, Дмитрий Лукинов, Вадим Клецов, Дмитрий Крутских, Александр Чуфинев и Елена Губина.

Судья Юлия Воищева на заседании лишила сначала Прытыкина, а затем и всех остальных депутатов статуса потерпевших. Никто из слуг народа на заседании не явился. Что, видимо, означает, что возмещении принесенного им материального ущерба для них не так уж принципиально.

Что касается решения по делу Бавыкиной и Васьковой (кстати, свою вину признавших), то до приговора пока далеко. Пока на суде разбираются в деталях их аферы.