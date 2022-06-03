Суд приступит к рассмотрению уголовного дела в отношении бывшего вице-мэра Воронежа 15 июня

Предварительное слушание по делу бывшего вице-мэра Юрия Бавыкина и его помощницы Светланы Васьковой назначено на 15 июня. Материалы зарегистрировал Коминтерновский районный суд. Об этом говорится в картотеке суда.

Напомним, вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина задержали в середине февраля 2021 по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Якобы он, занимая пост главы управы Коминтерновского района, и его заместитель Светлана Васькова за 400 тысяч рублей пообещали депутату и бизнесмену Сергею Кудрявцеву обеспечить победу на выборах в сентябре 2020 года. Выполнять условия сделки они не собирались, а деньги потратили по своему усмотрению.

В сентября 2021 года обоих фигурантов отправили под домашний арест. ЕР приостановила их членство в партии, а пост вице-мэра Бавыкин покинул по собственному желанию.