Задержанного вице-мэра Юрия Бавыкина подозревают в мошенничестве на выборах

Юрий Бавыкин, фото с сайта мэрии Воронежа

Стали известны подробности задержания вице-мэра по градостроительству Юрия Бавыкина. В данный момент он находится в изоляторе временного содержания, в отношении него проводится проверка. Вероятнее всего, следственные действия в отношения чиновника связаны с «махинациями на выборах». Об этом сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» собственный источник.

Также есть информация, что силовики заинтересовались им в рамках уголовного дела, возбужденного ранее в отношении депутата Гордумы Сергея Кудрявцева. Парламентарий подозревается в махинациях с ДК имени Кирова в Левобережном районе.

– Его показания могли вывести на Юрия Бавыкина, – пояснил источник.

Чиновник мог пообещать предпринимателю содействие на последних выборах в городскую Думу, когда он еще был на посту главы управы Коминтерновского района, предполагает источник.

Оперативные мероприятия правоохранители провели в кабинете вице-мэра, управе Коминтерновского района и избирательной комиссии того же района.

Как пояснили в мэрии Воронежа, Юрий Бавыкин на данный момент не отстранен от должности, а также пообещали содействовать силовикам.

– В случае, если мероприятия связаны с текущей деятельностью служащего, структурные подразделения администрации окажут все необходимое содействие правоохранительным органам. Муниципалитет не сомневается, что расследование будет проведено объективно и всесторонне, – прокомментировали в горадминистрации.

Юрий Бавыкин был назначен вице-мэром по градостроительству в середине декабря 2020 года. До этого он возглавлял с 2018 года управу Коминтерновского района.