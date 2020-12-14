В администрации Воронежа произошли кадровые изменения

Юрий Бавыкин, фото с сайта мэрии Воронежа

В понедельник, 14 декабря, воронежский мэр Вадим Кстенин рассказал о произошедших в администрации города кадровых перестановках. Как и предполагалось ранее, руководитель управы Коминтерновского района Юрий Бавыкин пошел на повышение – теперь он заместитель мэра по градостроительству.

На освободившееся руководящее кресло в Коминтерновский район назначили Виталия Позднякова. Ранее он работал в должности первого заместителя руководителя управы Ленинского района по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству.

Место Позднякова в Ленинском районе займет Иван Молоканов из управы Левобережного района. А на освободившуюся должность назначили начальника отдела благоустройства и текущего содержания территории Максима Жукова.