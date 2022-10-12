В Воронежский областной суд передали дело убившего трех человек и взорвавшего отдел полиции Виктора Мирского

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Резонансное уголовное дело 55-летнего Виктора Мирского, обвиняемого в убийстве трех человек и подрыве отдела полиции в Лисках, поступило в Воронежской областной суд. Его приняли к производству. Пока предварительное заседание по этому поводу не назначено. Об этом рассказали в суде 12 октября.

Мужчине вменяют сразу несколько особо тяжких преступлений. Среди них – квалифицированное; посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов; незаконное хранение оружия и взрывчатых веществ.

Напомним, трагедия случилась в сентябре прошлого года. Житель Каменского района Виктор Мирский сначала убил семью курдов – пожилую женщину, ее сына и внука в Волчанском сельском поселении. По информации СК, убийство было совершено на почве бытового конфликта.

Затем Мирской приехал в Лиски и с автоматом напал на районный отдел полиции. Мужчина взорвал входную дверь, из-за этого пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. 26-летний страж порядка получил осколочное ранение голени правой ноги. А нападавший сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожска.

По этим двум фактам силовики возбудили уголовные дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат, а в Воронежскую область направил московских криминалистов для выяснения всех обстоятельств.

Через сутки автомобиль Виктора Мирского был замечен в Подгоренском районе. При задержании он был тяжело ранен. В ходе следствия Виктор Мирский вину свою признал.