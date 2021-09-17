Сотрудники МВД задержали подозреваемого в тройном убийстве и нападении на полицейских в Воронежской области

Фото с места ЧП. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Сотрудники МВД задержали подозреваемого в нападении на Лискинский районный отдел полиции и убийстве семьи в селе Волчанское Каменского района. Информацию подтвердили в пресс-службе регионального ГУ МВД. Как добавили в Следственном комитете России, им оказался житель того же села, 54-летний Виктор Мирской.

Инспектор ДПС по Подгоренскому району и оперативник уголовного розыска заметили автомобиль подозреваемого около села Студенок. Мужчина сдаваться не захотел и оказал вооруженное сопротивление. Поэтому и полицейским пришлось применить огнестрельное оружие.

- В результате чего подозреваемый получил ранение. Пострадавших среди полицейских и гражданских лиц нет, - добавили в пресс-службе главка.

Сейчас в доме подозреваемого проводится обыск.

Как развивались события. По предварительной информации, 16 сентября в 5.30 Виктор Мирской с автоматом напал на отдел полиции Лискинского района. Мужчина взорвал входную дверь, из-за этого пострадал сотрудник патрульно-постовой службы. 26-летний страж порядка получил осколочное ранение голени правой ноги. А нападавший сел в автомобиль «Нива» и уехал с места преступления в направлении города Острогожска.

После сообщения о взрыве в Лисках, стало известно о зверском убийстве в частном доме в Волчанском сельском поселении. Там нашли тела взрослой женщины, ее 19-летнего сына и пятилетнего внука. В преступлении заподозрили все того же человека. По данным следователей, причиной расправы стал бытовой конфликт. Знакомых мужчина якобы убил еще до поездки в Лиски.

По этим двум фактам силовики возбудили уголовные дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат, а в Воронежскую область направил московских криминалистов для выяснения всех обстоятельств.

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