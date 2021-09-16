В Воронежской области в частном доме убили женщину и двух детей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

После нападения на отдел полиции в городе Лиски Воронежской области жители соседнего Каменского района сообщили о зверском убийстве в частном доме в Волчанском сельском поселении. Утром 16 сентября там нашли тела женщины и двоих детей. Предполагается, что к этой трагедии может быть причастен «взрыватель».

Как рассказали в местной администрации, сейчас все руководство поселения находится на месте трагедии. Известно, что женщина жила одна с детьми.

– Год назад у нее умер муж, на днях должны были состояться поминки, – пояснили там.

Подробности пока в силовых структурах не разглашают, как и версии случившегося. Напомним, сегодня в 05:30 утра в Лисках неизвестный проник на территорию районного отдела полиции. Он ранил одного из полицейских, бросил в отдел взрывное устройство и скрылся на автомобиле. Правоохранители пока его не задержали.